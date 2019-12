Inter - Barcellona: record d'incassi a San Siro, quasi 8 milioni di euro nelle casse dei club

Oltre 72 mila tifosi a San Siro per caricare l'Inter martedì contro il Barcellona per un incasso che segna un altro record storico e sarà "superiore a 7,8 milioni lordi tra quota abbonamenti, biglietti singoli e servizi di ospitalità".

Lo annuncia l'Inter sul proprio sito. Domani al Meazza rimarranno liberi solo alcuni posti nel settore ospiti perché i tifosi nerazzurri hanno raccolto la chiamata di Conte e dei giocatori e riempiranno gli spalti dello stadio. "La vendita dei biglietti - scrive l'Inter - iniziata a metà settembre, è proseguita a ritmi costanti per tutte le settimane successive".

Inter Barcellona: cancelli aperti alle 18

Tra i 72 mila tifosi saranno rappresentate oltre 100 nazionalità per un match che è crocevia del cammino europeo dell'Inter e sarà trasmesso da oltre 40 broadcaster in più di 200 paesi. E vista l'incredibile affluenza il club invita i tifosi a recarsi in anticipo allo stadio, dove i cancelli saranno aperti in anticipo, alle ore 18.