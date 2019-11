Italia Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da dire. 2-3 dicembre alle Stelline

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna Italia Direzione Nord, un luogo dove si incontrano, secondo una formula collaudata, "persone che hanno qualcosa da dire".

Il 2 e il 3 dicembre 2019, alla Fondazione Stelline, arriveranno Attilio Fontana, Beppe Sala, Stefano Buffagni, Matteo Mauri, Stefano Boeri, Caterina Sarfatti, Marianna Vintiadis, Raffaele Volpi e molti e molte altre. Nell'occasione sarà possibile visitare una bellissima mostra con le foto di Andrea Cherchi e ottenere biglietti omaggio per la mostra "Estasi" di Marina Abramovic.

Il 2 dicembre sono previsti panel dalle 11 del mattino.

Il sistema Italia una via per lo sviluppo femminile. Tra gli ospiti: Stefano Buffagni (viceministro per lo sviluppo economico), Monica Poggio (ad Bayer Italia), Elio Franzini (rettore Unimi).

Il sistema Comune un'agenda per Milano 2025. Tra gli ospiti: Roberto Tasca (assessore bilancio Milano), Arrigo Giana (dg Atm), Sara Monaci (giornalista Sole 24 Ore).

Il sistema Regione. Ospiti: Fabrizio Sala (vicepresidente Regione Lombardia), Daniele Leodori (vicepresidente Regione Lazio).

e altri fino a pomeriggio inoltrato.

Il 3 dicembre si inizia alle 10.

Sta nascendo una metropoli. Tra gli ospiti: Stefano Boeri (presidente Triennale), Pietro Foroni (assessore urbanistica Lombardia), Pierfrancesco Maran (assessore urbanistica Milano).

Sicurezza e legalità. Tra gli ospiti: Matteo Mauri (viceministro dell'interno), Alberto Nobili (procuratore aggiunto), Federico D'Andrea (presidente Amsa).

Milano e l'Italia. Ospiti: Beppe Sala (sindaco di Milano), Andrea Pezzi (imprenditore), Fabio Massa (fondatore Italia Direzione Nord).