J-Ax in cattedra al Molinari per 'Il supplente': "Io qui ho studiato informatica"

Il rapper e cantautore J-Ax si è presentato per fare lezione ai ragazzi dell'istituto tecnico Ettore Molinari di zona Cimiano per girare la seconda puntata de Il Supplente, nuovo reality show in onda su Rai 2 dal 13 giugno, che vede diversi personaggi famosi alternarsi alle cattedre di alcune scuole superiori.

Davanti agli studenti di una quinta del Molinari, J-Ax ha esordito dicendo: "Io sono il vostro supplente di oggi. Non so se lo sapete, ma io ho studiato informatica in questa scuola. E quindi sarò io a farvi la lezione di questa materia". Nel corso della puntata, dopo aver fatto conoscenza con i giovani studenti e essersi aggiornato sul programma didattico, l'artista ha chiamato alla cattedra due di loro per interrogarli e gli ha poi raccontato la storia dei primi programmi operativi Apple. La puntata, girata a fine marzo, è andata in onda mentre gli studenti protagonisti stavano sostenendo l'esame di maturità.

In passato J-Ax aveva già parlato della sua esperienza tra i banchi del Molinari - scuola a cui è particolarmente legato - rivelando come a fine anni '80, una volta arrivato nell'istituto, si sentì subito protetto dai ragazzi più grandi e poté così superare l'esperienza di bullismo di cui era stato vittima in un'altra scuola. Proprio al Molinari il rapper iniziò ad appassionarsi alla musica, esibendosi per la prima volta alla festa di fine anno della scuola.