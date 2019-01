J-Ax minacciato sui social dopo la "lite" con Matteo Salvini: "Verranno tutti querelati"

Sfida social, "colpi" via Twitter e Facebook. E quindi, alla fine, le minacce.

Botta e risposta infuocato tra Matteo Salvini e J-Ax, con il vicepremier e il rapper - entrambi milanesi - che si sono dati battaglia sui social. Ad accendere la miccia è stato il cantante 46enne, che - intervistato dal Corriere - tra le speranze per il nuovo anno aveva augurato, per se stesso e per suo figlio, un "mondo senza guerre e senza Salvini".

La risposta del leader della Lega non si era fatta attendere ed era arrivata via Facebook, dove il ministro dell'Interno aveva dedicato ad Ax "un doppio bacione", il modo provocatorio con cui Salvini saluta i suoi oppositori.

Il terzo punto lo aveva messo a segno di nuovo il rapper, che aveva (contro)risposto: "Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato", con un riferimento - chiarissimo - ai soldi che il partito di Salvini avrebbe fatto sparire.

Giovedì mattina, però, la situazione è precipitata. A raccontarlo è stato lo stesso J-Ax: "Tutti quelli che hanno minacciato me e la mia famiglia verranno querelati - ha annunciato il cantante -. Quando perderanno le cause i loro soldi verranno versati alle Ong che tanto detestano. Così - ha detto con sarcasmo - trasformeremo il loro odio in opere socialmente utili e potremo dire che i fan di Salvini finanziano le Ong".