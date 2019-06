Karaoke a Milano: quattro locali dove cantare e divertirsi

Le serate di Milano non smettono mai di stupire: da cene in trattorie milanesi ad ottimi street food, fino a discoteche e (ebbene sì) karaoke. I karaoke in città hanno preso piede soprattutto negli ultimi anni, coinvolgendo giovani (e meno giovani) in serate dove cantare con gli amici fino a tarda notte. Ecco quattro locali da provare almeno una volta per un karaoke con la "k" maiuscola.

. Il Patuscino

Come non citare il locale di karaoke più famoso di Milano? Nel cuore di Brera, al Patuscino si canta una sera alla settimana fino alle 3 del mattino, in un ambiente a dir poco ristretto e molto affollato, ma estremamente divertente. Se ancora non ci siete stati, è arrivato il momento.

. Murphy's Law

Dietro i Navigli, in Via Savona, questo storico pub irlandese accoglie adulti e meno adulti per delle serate a tema karaoke a dir poco indimenticabili: tenetevi liberi il martedì sera. Un bicchiere di birra farà il resto!

. Al 113

Forse meno conosciuto ma altrettanto da provare, questo locale sui Navigli vi farà immergere in un'atmosfera un po' anni '30, un po’ kitsch, sicuramente unica. Nel week-end si canta fino a tarda notte in una saletta dedicata; preparate il vostro repertorio ed entrate.

. Ktv Sarpi 33

Questa volta siamo nel cuore della Chinatown meneghina, dove in un locale in stile discoteca cinese anni 80 potrete riservare la vostra sala privata e cantare con i vostri amici. In alternativa, potrete trascorrere la serata anche nelle sale pubbliche, con una consolle in cinese che rende il tutto ancora più divertente.

Credit immagine