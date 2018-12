Polizia scientifica: al Fatebenefratelli un laboratorio di genetica forense

Quello che aprirà a Milano entro la primavera del 2019 sarà il primo laboratorio di genetica forense nato dalla collaborazione tra la polizia di Stato e un ospedale. La presentazione del progetto (con la firma del protocollo per la sua attuazione) è avvenuta al Fatebenefratelli di Milano, in corso di Porta Nuova, giovedì 20 dicembre. Tra gli altri anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Con 5 mila dipendenti e un migliaio di persone impegnate in attività universitarie (docenti o studenti), il "Fatebene" è uno degli ospedali d'eccellenza di Milano e della Lombardia. E ha messo a disposizione 250 metri quadrati, prima usati per le operazioni di ortopedia, per questo innovativo progetto che permetterà, tra l'altro, agli agenti della scientifica di non recarsi più a Roma o Torino per le analisi specificatamente genetiche, ottimizzando tempi e risorse.

La conversione di ortopedia nel nuovo laboratorio genetico è stata finanziata dalla Regione Lombardia. "Quando il questore di Milano Marcello Cardona mi ha accennato all'idea", ha spiegato il governatore regionale Attilio Fontana, "sono stato subito entusiasta. Abbiamo lanciato un modello di collaborazione con cui in futuro si potranno realizzare tante altre cose. Questa voglia di lavorare insieme è anche il motivo per cui da noi le cose funzionano abbastanza bene".

L'impegno economico della Regione è di 752 mila euro mentre il dipartimento di pubblica sicurezza ha stanziato 473 mila euro per acquistare attrezzature, apparati e materiali speciali. Lo scopo non è solo quello di rendere più agevole il lavoro degli agenti di polizia scientifica ma anche promuovere percorsi di formazione continua e attività di ricerca interdisciplinare.

"Siamo di fronte a un matrimonio tra due eccellenze del Paese", ha detto Franco Gabrielli, capo della polizia, ricordando da un lato la fondazione della scientifica nel 1905 e dall'altro le eccellenze sanitarie lombarde. "Una joint venture tra un ospedale e la polizia è al momento un unicum. Ma il fatto che le strutture d'eccellenza del Paese facciano gioco di squadra è un modello di cooperazione anche per altro".

"All'estero parlano con rispetto del reparto sicurezza del nostro Paese", ha esordito Salvini: "A volte ci vediamo più piccoli di quello che siamo. Ora occorre che questo esempio di collaboratzione tra università, enti locali, forze dell'ordine e ospedale vada avanti e venga replicato in altri campi. Ringrazio anche i 'camici bianchi', anima della sanità lombarda sempre perfettibile ma punto di riferimento per tanti pazienti da altre Regioni. Il mio augurio è che costoro un giorno non debbano più affrontare viaggi di centinaia di chilometri per curarsi".