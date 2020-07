Torna il laghetto (con area verde) del "Fossone". Maran: "Si promuove biodiversità"

E' stata riportata l'acqua al "Fossone" e nel weekend il livello dovrebbe raggiungere la soglia attesa. Si tratta di un'area verde tra via Novara e via Caldera dove il Comune di Milano ha sviluppato questo progetto insieme a Italia Nostra - Centro di Forestazione Urbana.

"Si chiama Fossone, non per la sua forma ma perché qui passava un canale proprio con questo nome ed è un'area di 8mila mq dove appunto è stata riportata l'acqua, che c'era fino agli '60 ed era tornata per un brevissimo periodo dopo i Mondiali del '90", sottolinea l'assessore comunale Pier Maran (Urbanistica). "L'area è oggetto anche di nuove piantumazioni e ci sarà una nuova parte del progetto volta a promuovere la biodiversità. Oggi il verde è a tutti gli effetti un elemento centrale dello sviluppo della città e questo nell'ovest di Milano si vede molto bene", prosegue.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Solo l'anno scorso abbiamo acquisito mezzo milione di aree agricole poco distanti, a breve daremo novità verso il parco della Piazza d'Armi, l'anno prossimo ci saranno lavori per 5 milioni per migliorare il Parco delle Cave", continua. "E a proposito proprio del Parco delle Cave, erano sorti dubbi sugli aspetti di illuminazione pubblica legati a quegli investimenti: ho fatto pochi giorni fa una apposita riunione con A2A in cui abbiamo concordato di sviluppare soluzioni alternative in linea con gli obiettivi che abbiamo al Parco delle Cave - conclude l'assessore -, cioè non solo luci più soffuse ma anche una temporizzazione specifica.