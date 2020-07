Milano, sotto sgombero il centro sociale Lambretta: "Vogliamo incontrare la proprietà"

È sotto sgombero il centro sociale Lambretta di via Edolo a Milano (zona Melchiorre Gioia). Il fatto è stato reso noto dagli stessi attivisti nella mattinata di lunedì 13 giugno attraverso una lettera aperta pubblicata sulla loro pagina Facebook. "Attualmente non abbiamo idea delle tempistiche dello sgombero — hanno precisato gli antagonisti —. Ciò che troviamo incredibile è che in un momento come questo, con l'estate alle porte, una pandemia in corso e una crisi sociale incombente, lo sgombero del Lambretta sia una priorità per qualcuno".

"In questo momento continuiamo a dare beni di prima necessità a centinaia di famiglie ogni settimana, grazie al magazzino di via Edolo 10 — hanno precisato gli attivisti —. Abbiamo le forze e la disponibilità per farlo almeno fino a dicembre. Se il Lambretta venisse sgomberato, tutto questo finirebbe. Con questa lettera vogliamo dire alla proprietà, alle istituzioni e alla città tutta che siamo disponibili al dialogo. Non possiamo accettare che si ponga fine a tutto ciò che stiamo facendo. Chiediamo quindi di incontrare la proprietà e le istituzioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Lambretta si trova nello spazio di Via Edolo dal 30 novembre 2018. È solo l'ultima occupazione del centro sociale nato nel 2012 con l'occupazione delle villette liberty, di proprietà di Aler, in piazza Ferravilla e via Apollodoro. Per poco più di un anno, a cavallo tra il 2017 e il 2018, il Lambretta aveva occupato un ex Bingo di via Val Bogna, per poi essere sgomberato a luglio 2018. In precedenza aveva occupato uno spazio in via Canzio, dopo che un incendio aveva distrutto la sede di via Cornalia.