Milano invasa dalle "larve giganti" (finte)

L'allarme, come sempre in questi casi, è partito dai social. Insieme alle foto - tante, tantissime - sono comparsi anche i primi hashtag, dal tono decisamente allarmante: si va dai descrittivi #LarveGiganti e #LarveMilano al ben più catastrofico #linvasionedellelarve. E a ben guardare le immagini, in effetti, è proprio di invasione che si tratta, ma la realtà è un'altra.

Perché la verità è che le larve giganti che nelle ultime ore stanno comparendo in diverse zone di Milano - e che la settimana scorsa sono apparse a Roma - sono finte: sono animaletti di una sostanza simile alla gomma e al silicone e non sono assolutamente pericolosi. I vermi, bianchi e quasi sempre accompagnati da una sorta di liquido verde, sono effettivamente impressionanti, ma sono semplicemente finti.

In poche ore Facebook si è riempito di fotografie che ritraggono le "larve giganti" in giro per Milano - San Siro, Bicocca, CityLife, Porta Venezia, Colonne di San Lorenzo - e nei commenti in molti si dicono spaventati, oltre che disgustati. A riportare tutti sulla retta via ci ha provato qualche entomologo, che ha spiegato come in natura non esista nulla di simile.

Il mistero, però, resta: cosa sono quelle larve giganti? È molto probabile, ma non c'è nessuna conferma al momento, che si tratti di un'azione di guerriglia marketing di qualche grande marchio, magari del cinema o della televisione, pronto a lanciare un nuovo film o una nuova serie.

D'altronde Milano non è nuova a spettacoli del genere. Nel dicembre del 2016 a Moscova i residenti si erano infatti trovati a fare i conti con con un condominio ricoperto di ghiaccio nonostante non fosse caduto neanche un fiocco di neve. A ottobre di tre anni prima, invece, a due passi dal Duomo dall'asfalto era sbucato un sottomarino.