Verde, alberi, sentieri: ecco come cambiano 3 piazze milanesi

La gara d'appalto è una, le piazze da riqualificare sono tre e non molto lontane l'una dall'altra. E tre sono anche i milioni di euro che il Comune di Milano ha messo a disposizione per i lavori, i cui progetti sono già nero su bianco. Nel terzetto spicca piazza Lavater, elegante angolo verde all'inizio di via Morgagni, in zona Buenos Aires.

Una piazza che fu teatro di una battaglia ferocissima tra i residenti e le giunte di centrodestra, molti anni fa: gli amministratori di allora avrebbero voluto realizzare un parcheggio sotterraneo, gli abitanti vi si opposero con grande forza contestando che sarebbero state sacrificate piante monumentali. Alla fine non se ne fece nulla.

Ora la piazza ospiterà una nuova pavimentazione e vedrà sorgere un percorso ciclopedonale, con carreggiata per le auto ristretta. Verranno poi posizionate panchine per i pedoni. Già noto anche il progetto per la piazzetta che si apre davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie, in via Amadeo nel quartiere Ortica. Qui il sagrato della chiesa sarà prolungato per toccare lo spazio già a verde, "occupando" l'area che ora viene utilizzata come sosta per le automobili. Con l'occasione sarà realizzata anche una rotatoria.

La terza piazza del bando da tre milioni è piazza San Luigi, in zona corso Lodi. Si tratta di una piccola piazza oggi interamente dedicata alla circolazione (e alla sosta) delle auto. Secondo il progetto sarà resa pedonale con cubetti in porfido.

«Sono tre progetti su cui lavoriamo da tempo - ha scritto su Facebook Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica - e che diventeranno cantieri a partire dal 2020 andando a incrementare la strategia delle piazze che nel decennio Pisapia - Sala porterà a riqualificarne oltre 40». Tra gli interventi in cantiere, quello per riqualificare piazza Sant'Agostino e quello dedicato a piazza Luigi di Savoia, accanto alla Stazione Centrale. Tra quelli già realizzati, piazza Leonardo da Vinci e piazza Castello.