Milano, lavori alla rete di illuminazione: tram Atm deviati nel weekend, i "nuovi" percorsi

Operai al lavoro e tram deviati. Sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 9 alle 16:30, i mezzi delle linee 9 e 19 - ha fatto sapere Atm - "modificano il servizio per permettere interventi alla rete di illuminazione in viale Piave e viale Premuda".

I tram 9 "fanno regolare servizio tra Porta Genova e piazza 5 Giornate. Poi seguono un percorso alternativo fino in viale Molise, dove fanno capolinea", ha spiegato l'azienda. La 9 quindi non effettuerà fermate in viale Premuda, piazza Tricolore, viale Piave, Porta Venezia, viale Vittorio Veneto, Repubblica, viale Monte Santo, piazza San Gioachimo, via Filzi e Centrale.

"Tra piazza Cinque Giornate e Repubblica M3 sono in servizio bus sostitutivi che passano per viale Bianca Maria, viale Majno, piazza Oberdan, viale Vittorio Veneto", ha chiarito Atm, che consiglia - in alternativa - l'uso della M3 tra Repubblica e Centrale.

Deviazioni tram 19

Il 19, invece, "fa servizio su due tratte": dal capolinea di Lambrate Fs M2 "fa il solito percorso fino alla fermata via degli Scipioni. Poi segue un percorso alternativo passando per viale Regina Giovanna, viale Tunisia, via Lazzaretto, via Vittorio Veneto, piazza della Repubblica, viale Monte Santo, via Galilei, via Filzi fino a Centrale Fs M2, dove fa capolinea".

"Dal capolinea di piazza Castelli - si legge sul sito Atm - fa regolare servizio fino alla fermata via Larga. Poi segue un percorso alternativo fino a piazza Fontana, dove fa capolinea".

Cancellati, solo nel weekend, i passaggi in via Bixio, viale Piave, piazza Tricolore, viale Premuda, piazza 5 Giornate, Porta Vittoria, largo Augusto. Tra Porta Venezia e San Babila - ha concluso Atm - per i viaggiatori "è possibile utilizzare la metro M1".