Milano, l'agosto di fuoco per i pendolari: treni tagliati, limitazioni e variazioni per i lavori

Agosto sarà un mese di fuoco per i pendolari milanesi che utilizzano i convogli Trenord. Durante i "giorni più caldi dell'anno", infatti, sono stati programmati interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che coinvolgeranno diverse stazioni e linee della rete. "La circolazione dei treni subirà modifiche programmate di orario e di percorso", ha annunciato l'azienda attraverso una nota.

Tutte le linee dove si registreranno disagi

Fino al 31 agosto gli operai lavoreranno tra le stazioni di Milano Certosa e Rho e i treni della linea "Porto Ceresio - Varese - Gallarate - Milano" non saranno effettuati tra Rho e Milano Porta Garibaldi. "I viaggiatori tra Rho e Milano porta Garibaldi potranno utilizzare i treni delle linee "S5" e "S6" in arrivo e partenza dalla stazione del passante ferroviario", ha spiegato Trenord.

Sempre per gli stessi lavori ci saranno disagi sulla linea Luino - Gallarate - Milano e "tutti i treni da Luino a Milano Porta Garibaldi arriveranno e partiranno da Gallarate, ad eccezione del treno 33283 [Luino 5.34-Milano Porta Garibaldi 7.01]", ha precisato l'azienda. I convogli "effettueranno un percorso alternativo via Sesto Calende da Laveno a Gallarate, con fermata straordinaria a Vergiate, ad eccezione del treno 33289 [Luino 7.20-Gallarate 8.05]", ha puntualizzato Trenord. Tra Laveno e Gallarate, invece, è stato istituito un bus sostitutivo con fermata in tutte le stazioni.

Sempre fino al 31 agosto "per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea tra Monza e Sesto San Giovanni, i treni S7 arriveranno e partiranno da Monza". Tradotto? Non saranno effettuati i collegamenti tra Monza e Milano-Porta Garibaldi. I viaggiatori potranno usare i treni delle linee S8, S11 e il Regionale Milano-Chiasso.

Non solo, sempre a causa dei lavori tra le stazioni di Milano e Rho, "i treni della S11 Rho - Milano - Chiasso, e viceversa, arriveranno e partiranno da Milano Porta Garibaldi". Tra Milano Porta Garibaldi e Rho i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea "S5" e "S6".