Porta Vittoria, in partenza i lavori per creare un parco di 40mila metri quadri

Dovrebbero partire nei prossimi mesi i lavori per la realizzazione del grande parco di Porta Vittoria. Lo ha annunciato su Facebook l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran.

"In molti mi hanno scritto in queste settimane chiedendomi informazioni su questa che è una delle aree che cambieranno di più nei prossimi anni dopo un decennio molto difficile - si legge in un post di Maran -. A tutti ho detto che, anche per via della storia di quest'area, è meglio dare comunicazioni solo quando ci sono fatti certi".

"Oggi un fatto certo nuovo c'è - continua l'assessore - è stata protocollata oggi la relazione di collaudo Arpa della bonifica del lotto del parco lato Viale Umbria. Ora la Città Metropolitana ha 60 giorni per emettere la certificazione di avvenuta bonifica dopodiché si potrà proceder coi lavori per realizzare il parco. Siamo in costante contatto con gli sviluppatori dell'area che ne hanno acquisito la proprietà sei mesi fa anche perché ci tengo molto a veder realizzato il parco durante questo mandato".

Il progetto per la realizzazione di parchi nella zona di Porta Vittoria era rimasto fermo per anni a causa del fallimento dell’operatore privato che per primo aveva in affidamento il piano, ripartito nel 2018, della creazione di un'area verde di 40mila metri quadri, in continuità con quella del parco Largo Marinai d’Italia. In programma anche l'allestimento di nuove strutture sportive per il quartiere.

Nel 2018 il tribunale aveva confermato l’affidamento dell’area alla nuova proprietà Progetto Vittoria Real Estate S.p.A., riferibile a York Capital Management Europe (UK) Advisors Llp. Il progetto era stato presentato al pubblico dall’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e dall’architetto Fabio Nonis, progettista del nuovo parco.