Ottanta alberi, "tappeti" verdi e asfalto levigato: ecco la nuova piazza Sant'Agostino

Addio, o quasi, ad auto e caos. E spazio, tanto spazio, al verde e ai pedoni. Sono partiti lunedì mattina i lavori che ridisegneranno per sempre il volto di piazza Sant'Agostino a Milano. Il progetto, per un investimento di un milione di euro e mezzo, scriverà un nuovo futuro all'insegna del verde e della vivibilità per una delle piazze più famose della città.

"Piazza Sant'Agostino si parte - ha annunciato un entusiasta Pierfrancesco Maran -. Son cominciati oggi i lavori che in 16 mesi cambieranno il volto di Piazza Sant'Agostino. Quella che oggi è una calda distesa di asfalto diventerà un luogo con 80 alberi, panchine, 5mila metri quadri di nuova pavimentazione".

I lavori, in effetti, daranno un nuovo tono di verde alla zona. Il progetto - aveva chiarito la stessa amministrazione nel 2017 - porterà infatti ottanta nuovi alberi, tra Ginko ed aceri, 5mial metri quadri di asfalto levigato e 180 metri quadri di "nuovo verde, con arbusti, tappezzanti e impianto di irrigazione".

Inevitabilmente lo spazio per le auto diventerà minore. "Il parterre centrale sarà allargato - aveva spiegato sempre il comune - e il lato della piazza da via Olona diventerà a senso unico verso via Solari, con una carreggiata più stretta. E per risolvere il problema delle macchine in doppia fila in via Cesare da Sesto verrà installata una telecamera che consentirà l'accesso solo ai residenti". Meno spazio, almeno per ora, anche per gli ambulanti del mercato di viale Papiniano, alcuni dei quali durante il cantiere saranno trasferiti nelle strade vicine.

A lavori terminati, e nuova piazza inaugurata, non è ancora chiaro se tutte le bancarelle torneranno al loro posto.

Foto - La piazza oggi