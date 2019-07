Milano, lavori alla stazione di Porta Genova: disagi per i viaggiatori, tutti i treni cancellati

Treni cancellati, in ritardo e riprogrammati nelle altre stazioni di Milano. Sarà un sabato sera e una domenica mattina di disagi per i viaggiatori che sfruttano le stazioni della città: sono infatti previste alcune modifiche al programma di circolazione di alcuni convogli delle linee Milano Greco Pirelli-Brescia; Milano Greco Pirelli-Piacenza (via Lodi) e Milano Greco Pirelli-Piacenza(via Pavia/Broni) dalle 21.30 del 27 luglio alle 9.15 del 28 luglio.

Tutte le variazioni sono necessarie per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) di rimuovere la passerella pedonale nella stazione di Milano Greco Pirelli utilizzata dal personale per accedere al deposito locomotive.

L'elenco completo dei treni

Linea Milano Greco Pirelli - Brescia Treno Partenza Ora Arrivo Ora Provvedimenti R 10711 MILANO GRECO P. 05:52 BRESCIA 07:12 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Greco Pirelli a Milano Lambrate. PARTE da Milano Lambrate (p. 6:00) R 10712 BRESCIA 04:38 MILANO GRECO P. 06:08 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Lambrate (a. 6:00) a Milano Greco Pirelli. R 10716 BRESCIA 06:40 MILANO GRECO P. 07:58 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Lambrate (a. 7:49) a Milano Greco Pirelli. R 10713 MILANO GRECO P. 06:52 BRESCIA 08:12 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Greco Pirelli a Milano Lambrate. PARTE da Milano Lambrate (p. 7:00) R 10720 BRESCIA 07:44 MILANO GRECO P. 09:08 Il giorno 28 luglio RITARDO entro 15 minuti. Linea Milano Greco Pirelli - Stradella R 10567 MILANO GRECO P. 06:33 STRADELLA 07:55 Il giorno 28 luglio RITARDO PREVISTO 15 MINUTI in partenza da Milano Greco Pirelli. Linea Milano Greco Pirelli - Piacenza (via Lodi) Treno Partenza Ora Arrivo Ora Provvedimenti R 20436 PIACENZA 21:09 MILANO GRECO P. 22:20 Il giorno 27 luglio CANCELLATO da Milano Lambrate (a. 22:13) a Milano Greco Pirelli. R 20401 MILANO GRECO P. 05:40 PIACENZA 06:50 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Greco Pirelli a Milano Lambrate. PARTE da Milano Lambrate (p. 5:47) R 20404 PIACENZA 06:09 MILANO GRECO P. 07:20 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Lambrate (a. 7:13) a Milano Greco Pirelli. R 20410 PIACENZA 07:09 MILANO GRECO P. 08:20 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Lambrate (a. 8:13) a Milano Greco Pirelli. R 20405 MILANO GRECO P. 07:40 PIACENZA 08:51 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Greco Pirelli a Milano Lambrate. PARTE da Milano Lambrate (p. 7:47) R 20407 MILANO GRECO P. 08:40 PIACENZA 09:51 Il giorno 28 luglio CANCELLATO da Milano Greco Pirelli a Milano Lambrate. PARTE da Milano Lambrate (p. 8:47) Linea Milano Greco Pirelli - Piacenza (via Pavia/Broni) Treno Partenza Ora Arrivo Ora Provvedimenti R 10576 PIACENZA 06:18 MILANO GRECO P. 08:10 Il giorno 28 luglio CANCELLATO. CIRCOLA NUOVO TRENO 33318 da Piacenza (p. 6:18) a Milano Porta Garibaldi (a. 8:14). Invariate le restanti fermate e orari. R 10571 MILANO GRECO P. 08:46 PIACENZA 10:41 Il giorno 28 luglio CANCELLATO. CIRCOLA NUOVO TRENO 33311 da Milano Porta Garibaldi (p. 8:43) a Piacenza (a. 10:41). Invariate le restanti fermate e orari.