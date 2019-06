Milano, per i tram di Atm arrivano i "semafori intelligenti": lavori in corso alle fermate

Work in progress per Atm. L'azienda di Foro Bonaparte ha infatti annunciato l'intervento su alcune linee di tram per rendere le fermate più accessibili e, soprattutto, per permettere l'installazione di semafori intelligenti, che permetteranno ai mezzi pubblici meneghini di avere sempre via libera.

Inevitabilmente, le operazioni causeranno qualche disagio, con alcune fermate che verranno temporaneamente "chiuse" e spostate di pochi metri, proprio per permettere agli operai di lavorare.



"Stiamo svolgendo lavori molto importanti per riqualificare alcune linee della nostra rete tranviaria - ha spiegato l'azienda in una nota - rendendo le fermate più accessibili e migliorando il servizio attraverso l’installazione di semafori intelligenti lungo alcuni percorsi".

Al momento i lavori interessano le linee 2, 12, 24 e 27.

Lavori in corso: le linee Atm interessate

Tram 2

NUOVE FERMATE RIQUALIFICATE E IN SERVIZIO

via Valenza 17, dopo Alzaia Naviglio Grande (direzione Bausan)

Ripa di Porta Ticinese, 99 prima di via Lombardini (direzione Bausan)

via Valenza dopo Porta Genova (direzione Negrelli)

via Valenza, prima di Alzaia Naviglio Grande (direzione Negrelli)

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE DA VENERDI' 28 GIUGNO ALLE ORE 10

Porta Genova M2 prima di via Vigevano, spostata indietro di 80 metri (direzione Bausan)

Tram 12

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

corso di Porta Vittoria 5 prima di largo Augusto (direzione Molise)

corso di Porta Vittoria 4 prima di via Francesco Sforza (direzione Roserio)

Tram 24

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

Capolinea Vigentino

via Ripamonti dopo via Chopin (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via dell’Assunta (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via Val di Sole (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via Solaroli (direzione Vigentino)

via Ripamonti dopo via Val di Sole (direzione Vigentino)

via Ripamonti prima di via Sibari (direzione Vigentino)

via Ripamonti dopo via Chopin (direzione Vigentino)

NUOVE FERMATE

via Ripamonti dopo via Rutilia (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via Rutilia (direzione Vigentino)

Tram 27

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

corso di Porta Vittoria 5 prima di largo Augusto (direzione Ungheria)

corso di Porta Vittoria 4 prima di via Francesco Sforza (direzione Fontana)

viale Ungheria 20 (direzione Fontana)

viale Ungheria/largo Gonzaga (direzione Fontana)

viale Ungheria prima di via Mondolfo (direzione Fontana)

viale Ungheria prima di via Mecenate (direzione Fontana)

via Mecenate 105 prima di via Quintiliano (direzione Fontana)

via Mecenate prima di via Fantoli (direzione Fontana)

via Mecenate 25 (direzione Fontana)

via Repetti, prima di viale Forlanini (direzione Fontana)

via Repetti, dopo viale Forlanini (direzione Ungheria)

viale Ungheria 7 (direzione Ungheria)

viale Ungheria prima di via Mecenate (direzione Ungheria)

viale Ungheria prima di via Mondolfo (direzione Ungheria)

via Mecenate dopo via Quintiliano (direzione Ungheria)

via Mecenate 30 (direzione Ungheria)

via Mecenate 86 prima di via Fantoli (direzione Ungheria)

viale Ungheria/largo Gonzaga (direzione Ungheria)

Fermate di altre linee interessate dai lavori

Tram 19

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

corso di Porta Vittoria 5 prima di largo Augusto (direzione Lambrate)

corso di Porta Vittoria 4 prima di via Francesco Sforza (direzione Castelli)

Bus 34

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

via Ripamonti dopo via Chopin (direzione Quartiere Fatima)

via Ripamonti dopo via Solaroli (direzione Quartiere Fatima)

via Ripamonti dopo via Val di Sole (direzione Quartiere Fatima)

via Ripamonti prima di via Sibari (direzione Quartiere Fatima)

NUOVE FERMATE

via Ripamonti dopo via Rutilia (direzione Quartiere Fatima)

Bus 45

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE

viale Ungheria prima di via Mecenate, spostata in avanti di circa 80 metri (direzione San Donato M3)

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

viale Ungheria 20 (direzione Lambrate)

viale Ungheria prima di via Mondolfo (direzione Lambrate)

viale Ungheria prima di via Mecenate (direzione San Donato)

viale Ungheria prima di via Mondolfo (direzione San Donato)

viale Ungheria 7 (direzione San Donato)

Bus 60

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE

corso di Porta Vittoria 4 prima di via Francesco Sforza, spostata sulla corsia laterale (direzione Zara)

Bus 66

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE

viale Ungheria prima di via Mecenate, spostata in avanti di circa 80 metri (direzione Peschiera Borromeo)

NUOVE FERMATE RIQUALIFICATE E IN SERVIZIO

viale Ungheria prima di via Mecenate (direzione Peschiera Borromeo)

Bus 74

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

via Valenza 17, dopo Alzaia Naviglio Grande (direzione piazzale Cantore)

Ripa di Porta Ticinese, 99 prima di via Lombardini (direzione piazzale Cantore)

via Valenza, prima di Alzaia Naviglio Grande (direzione Famagosta M2)

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE DA VENERDI' 28 GIUGNO ALLE ORE 10

Porta Genova M2 prima di via Vigevano, spostata indietro di 80 metri (direzione piazzale Cantore)

Bus 88

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE

viale Ungheria prima di via Mecenate, spostata in avanti di circa 80 metri (direzione viale Aviazione)

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

viale Ungheria prima di via Mecenate (direzione Rogoredo)

Bus 175

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE

viale Ungheria prima di via Mecenate, spostata in avanti di circa 80 metri (direzione Ponte Lambro)

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

viale Ungheria 20 (direzione Cimitero Lambrate)

viale Ungheria 7 (direzione Ponte Lambro)

viale Ungheria prima di via Mecenate (direzione Ponte Lambro)

Bus 325

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

via Valenza 17, dopo Alzaia Naviglio Grande (direzione Romolo M2)

via Valenza, prima di Alzaia Naviglio Grande (direzione Corsico)

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE DA VENERDI' 28 GIUGNO ALLE ORE 10

Porta Genova M2 prima di via Vigevano, spostata indietro di 80 metri (direzione Romolo M2)

Bus N24

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

via Ripamonti dopo via Chopin (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via dell’Assunta (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via Val di Sole (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via Solaroli (direzione Vigentino)

via Ripamonti dopo via Val di Sole (direzione Vigentino)

via Ripamonti prima di via Sibari (direzione Vigentino)

via Ripamonti dopo via Chopin (direzione Vigentino)

NUOVE FERMATE

via Ripamonti dopo via Rutilia (direzione Duomo)

via Ripamonti dopo via Rutilia (direzione Vigentino)

Bus N27

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE

viale Ungheria prima di via Mecenate, spostata in avanti di circa 80 metri (direzione Ungheria)

FERMATE RIQUALIFICATE TORNATE IN SERVIZIO

viale Ungheria 20 (direzione Duomo)

viale Ungheria 7 (direzione Ungheria)

viale Ungheria prima di via Mecenate (direzione Ungheria)

Bus NM2

FERMATE TEMPORANEAMENTE SPOSTATE DA VENERDI' 28 GIUGNO ALLE ORE 10

Porta Genova M2 prima di via Vigevano, spostata indietro di 80 metri (direzione Cascina Gobba)