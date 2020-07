Le note di Morricone nell'aria di Milano: così la città ricorda il "Maestro"

Le note di Ennio Morricone nell'aria di Milano. Succede in Piazza Lombardia, lo spazio coperto sotto al grattacielo della Regione, dove fino a mercoledì risuoneranno le composizioni del grande maestro scomparso nella giornata di lunedì 6 luglio.

"Un piccolo segno tangibile con il quale anche la Regione Lombardia vuole rendere omaggio e ringraziare il grande maestro — si legge in una nota diramata dal team di Fontana —. Nella piazza coperta più grande d’Europa fino a mercoledì sera il sistema di diffusione che quotidianamente trasmette musica lancerà solo le note della musica di Morricone. Questa mattina il primo brano trasmesso è stata la colonna sonora di ‘C’era una volta in America’".

Morricone: chi era

Ennio Morricone si è spento all'età 92 anni. Il 'Maestro' è deceduto nella notte in una clinica romana, dove era ricoverato per la rottura del femore in seguito a una caduta. Un incidente gli è stato fatale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una carriera strepitosa, iniziata grazie al sodalizio con Sergio Leone, padre dei film Spaghetti Western, e proseguita collaborando con i più grandi del cinema italiano e internazionale, da Bertolucci a Carpenter. Vincitore di due Premi Oscar, Morricone ha anche vinto con le sue colonne sonore tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri d'argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Nel 2017 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Era Accademico di Santa Cecilia.