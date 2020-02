Scuole e licei di Milano aprono al pubblico: lezioni per tutti di arte, storia e letteratura

Si chiama La scuola della città ed è l'iniziativa che da febbraio a fine aprile aprirà le porte di sei istituti e licei di Milano, dove verranno proposte lezioni, aperte a tutti i cittadini, di arte, storia, letteratura, politica e filosofia.

Il progetto, ideato dallo psicoanalista Massimo Recalcati (docente dell’Università degli Studi di Pavia e della Iulm di Milano), si inserisce nella più ampia vocazione scolastica di trasmissione della cultura e formazione della cittadinanza, e favorisce la creazione di un legame più stretto sia con chi la scuola la vive quotidianamente, a partire da studenti e docenti, sia con il quartiere in cui è inserita e con l’intera cittadinanza. Si parte la sera di mercoledì 5 febbraio con il primo incontro del ciclo, intitolato Le democrazie. Masse e potere: testi, contesti e pretesti, tenuto dai docenti Massimo Recalcati, Giuseppina Giunta, Eleonora Grassi e Diego Dejaco (al liceo Manzoni di via Orazio, dalle 18,30 alle 20).

Il programma

Le scuole coinvolte ospiteranno brevi cicli di lezioni tenute da alcuni intellettuali del panorama cittadino e italiano su diversi temi culturali. L'iniziativa viene patrocinata dal Comune di Milano che auspica l'ampliamento del format nei prossimi anni.“Questo progetto è innanzitutto l’opportunità di un incontro tra la scuola e gli abitanti della città – ha affermato Andrea Panìco, psicoanalista e psicoterapeuta, presidente di Telemaco di Jonas Milano, centro di clinica psicoanalitica dell’adolescenza –. Come dice Massimo Recalcati, ideatore dell’iniziativa, la scuola è il cuore della città. Con questo progetto desideriamo far riscoprire a tutti l’importanza della trasmissione della cultura come fondamento della cittadinanza e antidoto alla violenza”.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, scrivendo all’indirizzo scuoladellacittà@jonasonlus.it o telefonando allo 02.55230804. Di seguito il programma completo.