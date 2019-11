"Bella figa", creme, rughe: il libro "fuori tempo" che il comune di Milano regala ai neonati

Un uomo con un coltello in pugno che aggredisce la sua compagna e lei, sofferente, che dice: "È un po' nervoso, ma poi gli passa". Una donna distesa sul divano, con un gattino accanto, che riflette sorridente: "Sono riuscita ad allacciarmi i pantaloni dell'anno scorso e un tizio per strada mi ha detto «bella figa»". E ancora, a fare da contraltare, una signora triste, distesa sullo stesso divano che si sfoga: "Non sono più riuscita ad allacciarmi i pantaloni e ho finito l'idratante".

Sono i disegni satirici, volutamente provocatori, che si trovano nel libro "Noi ragazze" di Giuliana Maldini, la prima donna a pubblicare - nel lontano 1978 - una serie di vignette, ovviamente sulla condizione femminile. E anche "Noi ragazze", uscito nel 2016, non fa eccezione: l'opera, "forte" e che "spinge" sul sessismo e sul maschilismo, è un insieme di schizzi che trattano - a modo loro - i problemi che si trovano ad affrontare ogni giorno le donne in Italia.

Foto - Una delle vignette del libro

Un libro "da adulti", insomma. Eppure il comune di Milano ha pensato bene di inserirlo nel pacco dono che palazzo Marino regala ai nuovi arrivati sotto la Madonnina.

A "denunciarlo" è Elena, giovane avvocatessa 36enne che a fine settembre ha dato alla luce una bimba. "Il Comune di Milano per la nascita della mia bambina mi ha fatto avere un sacchetto pieno di utili prodotti per il neonato - racconta Elena - Peccato che all’interno, accompagnato da una strappalacrime lettera del sindaco Beppe Sala, ci fosse un libro il cui contenuto non merita gran commento. Speravo che mia figlia, nascendo nel 2019, avrebbe avuto maggiori aspirazioni di un «bella figa»".

In effetti, a prescindere dalla vena umoristica e provocatoria del libro - che può piacere o meno -, quelle immagini, quel contenuto non sembrano il miglior regalo possibile per una bimba appena nata. Ed è quello che vuole far capire Elena. "Non dubito dello scopo ironico del libro, quando è stato scritto - sottolinea l'avvocatessa -. Non è chiaro il senso di mandarlo nel 2019 a una neomamma e a un neonato. Forse - conclude la donna - è semplicemente fuori tempo". Sì, forse lo è davvero, quanto meno per una bimba appena nata.

Foto - Una delle vignette del libro