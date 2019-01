"Licenziato perché mi metto la divisa in bagno": il caso al consolato degli Emirati

Poiché arrivava al lavoro in bicicletta, andava a indossare la divisa da autista personale del console degli Emirati Arabi (situato in zona Palestro) in un bagno della sede consolare. Risultato, è stato licenziato. La tensione, in realtà, era partita ben prima di questo episodio. Con il nuovo console, alcuni dipendenti avevano chiesto il rispetto di determinati diritti tra cui uno stop a incarichi personali o a turni "infiniti". E si erano rivolti alla Cgil-Funzione pubblica, scatenando - pare - l'ira in consolato.

I quattro dipendenti - tre dei quali al momento licenziati - hanno subìto l'imposizione di ulteriori e piccole ma fastidiose regole, secondo quanto il sindacalista della Cgil-Fp Vito Romito riferisce al Corriere.

Il rapporto di lavoro all'interno dei consolati è molto particolare. Esiste una convenzione, firmata a Vienna, secondo cui il lavoratore di una sede diplomatica gode delle condizioni garantite nel Paese in cui si trova, ma questa convenzione è su base volontaria e gli Emirati non vi hanno aderito. Peraltro anche altri Paesi aderenti la applicano soltanto in parte. E i casi analoghi a quello dell'autista non sembrano pochissimi.