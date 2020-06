Biblioteca degli alberi, arriva il "lido": 80 sdraio e ombrelloni sotto i grattacieli

Non sarà una spiaggia vera e propria, con la sabbia. Ma accoglierà comunque i milanesi che vorranno sentirsi "in spiaggia", con un'ottantina di ombrelloni e sdraio a pagamento (cinque euro) disposti sull'erba, che verranno spostati a rotazione per evitare che i prati si rovinino. E' la sintesi del progetto Lido Bam, alla biblioteca degli alberi di Porta Nuova, secondo i piani della Fondazione Catella.

L'idea è quella di assecondare "l'invasione" dei parchi da parte dei milanesi durante la tarda primavera, quest'anno ancora più evidente dopo il lungo lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. Emergenza che comunque prosegue. E che probabilmente ha cambiato alcune abitudini. In particolare, è possibile che nel 2020 diminuiranno i viaggi verso le località turistiche.

Ecco quindi una specie di alternativa, per quanto possibile in una città come Milano, per rispondere al bisogno di natura e relax. Domenica 21 giugno (giorno d'inizio dell'estate) la Fondazione Catella attiverà un'app per smartphone che servirà a prenotare sia il proprio ombrellone sia l'ingresso nei negozi di Porta Nuova, con l'obiettivo di evitare per quanto possibile gli assembramenti.

All'interno del Lido Bam saranno a disposizione i prodotti igienizzanti per le mani; gli stewart controlleranno che venga rispettato il distanziamento; e gli oggetti saranno più volte sanificati durante la giornata. Intorno agli ombrelloni vi saranno spazi per attività varie, ma anche chioschi per dissetarsi.