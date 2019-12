"Candidate Liliana Segre al Nobel per la Pace", Sala: "Solo se ci sono possibilità di vittoria"

Candidare Liliana Segre al Nobel per la pace. È la proposta lanciata da Matteo Ricci, presidente Ali-Autonomie Locali Italiane e sindaco di Pesaro, tra i promotori della marcia milanese dei 600 sindaci realizzata martedì 10 dicembre. "È ancora forte l'emozione — spiega Ricci a proposito di quell'appuntamento — l'Italia attraverso i sindaci si è ritrovata unita attorno a Liliana Segre e alla sua battaglia culturale e di futuro. Liliana è diventata un simbolo, una rappresentazione autorevole della Repubblica e della Costituzione. La piazza è andata al di là delle aspettative sia per le presenze, che per il senso di comunità che ha trasmesso".

"Adesso — ha chiosato Ricci — tocca al parlamento fare la sua parte. Invierò una lettera, come sindaco di Pesaro e come uno dei promotori di quella piazza, ai presidenti di Camera e Senato e a tutti i gruppi parlamentari, per chiedere che il Parlamento candidi Liliana Segre per il premio Nobel per la pace 2020".

Sala: "Sosterremo la candidatura se ci sono possibilità di vittoria"

"Mi sembra una buona idea, Ricci mi ha scritto ieri sera": ha dichiarato nella mattinata di venerdì il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della nuova sede milanese di Fastweb.

"È difficile per me giudicare e capire se ci sono le condizioni, però questo è un punto rilevante" perché "credo che sarebbe sbagliato esporre la senatrice a una corsa che non ha possibilità. Se ci fossero possibilità però sarebbe un’idea veramente strepitosa", ha aggiunto.

Il sindaco ha poi spiegato che non sa ancora se firmerà l'appello di Ricci in merito: "Non lo so, sentirò con calma il sindaco Ricci. Il problema è capire dal nostro Governo se c’è disponibilità a sostenerlo, io gli appelli li faccio ma non per pura testimonianza, se non credo che abbiano qualche senso. Certamente però sono a fianco del sindaco di Pesaro su questa proposta che è molto buona".