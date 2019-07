Autostrada gratis, treni raddoppiati e "taxi sharing": come affrontare la chiusura di Linate

Nessun aereo per tre mesi: dal 27 luglio al 27 ottobre l'aeroporto di Linate sarà chiuso. Off limits per 92 giorni: il tempo necessario per ampliarlo, rifare la pista di atterraggio oltre che per installare i nuovi impianti per la gestione dei bagagli. In pratica al termine dei lavori della "vecchia" Linate rimarrà ben poco: il grosso del lavoro verrà svolto nei mesi di chiusura, ma alcune "finiture" verranno terminate nel 2021, un anno prima dell'arrivo della metro M4.

E no, non è la prima volta che Linate chiude al traffico aereo: chiusure analoghe avvennero anche nel 1982 e nel 2002. Ma se Linate resterà chiuso, l'aeroporto di Malpensa è pronto ad affrontare il maggior afflusso di passeggeri: molti dei voli che normalmente arriverebbero arrivati a Linate, infatti, sono stati spostati nell'aeroporto alle porte di Milano. E per ridurre al minimo i disagi nei mesi scorsi sono stati investiti oltre 18 milioni di euro in infrastrutture: dalla nuova isola check-in ai nuovi gate per l’imbarco, oltre all’aumento dei varchi pre-filtri di sicurezza e all’adeguamento dello smistamento bagagli.

Infrastrutture, ma non solo. L'aeroporto di Malpensa è stato reso più accessibile grazie al potenziamento dei servizi di collegamento: treni raddoppiati, autostrada A4 gratis per i viaggiatori e "Taxi condivisi", oltre a più autobus.

Volo spostato da Linate a Malpensa: cosa fare

Durante i novantadue giorni della chiusura di Linate quasi la totalità dei voli è stato spostato a Malpensa, altri a Orio. Ma cosa devono fare i passeggeri che hanno prenotato un volo su Milano Linate? Non c'è nessun problema: in molti casi le compagnie aeree hanno già provveduto a informare i viaggiatori attraverso avvisi, email o sms. La prima raccomandazione è quella di contattare il proprio vettore e chiedere informazioni relative alla riprogrammazione del volo e le relative carte di imbarco.