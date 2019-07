Linate Chiuso, tutti i voli milanesi trasferiti a Malpensa: banco di prova per l'aeroporto

Niente aerei a Linate, almeno fino al 27 ottobre. L'aeroporto di Milano ha chiuso e il traffico è stato trasferito su Malpensa: alle 6.35 è decollato il primo volo "trasferito": un vettore Alitaia che è atterrato a Roma Fiumicino.

La mattinata di sabato è stata il primo banco di prova per Malpensa che vedrà un aumento medio di passeggeri del 30% e del 45% dei movimenti. Il picco è previsto dal 29 luglio al 4 agosto quando saranno oltre 160mila i passeggeri in più che partiranno dall'aeroporto, come fatto sapere da Sea, la società che gestisce l'aeroporto.

Proprio per ridurre al minimo i disagi nei mesi scorsi sono stati investiti oltre 18 milioni di euro in infrastrutture: dalla nuova isola check-in ai nuovi gate per l’imbarco, oltre all’aumento dei varchi pre-filtri di sicurezza e all’adeguamento dello smistamento bagagli. Ai check in di Alitalia e Air Italy, inoltre, ci sono anche 55 "facilitatori" che assistono i viaggiatori nell'individuare il banco dove imbarcare il bagaglio o ritirare le carte di imbarco, a raggiungere i gate o i varchi per i controlli di sicurezza.

Per ridurre al minimo i disagi, inoltre, sono stati potenziati i servizi di collegamento tra l'aeroporto e la città: treni raddoppiati, autostrada A4 gratis per i viaggiatori e "Taxi condivisi", oltre a più autobus.

Linate chiuso: le motivazioni

Linate rimarrà chiuso fino al 27 ottobre per permettere diversi interventi strutturali: verrà ampliato, verrà rifatta la pista e verranno installati i nuovi impianti per la gestione dei bagagli. Insomma: della "vecchia" Linate rimarrà ben poco. Il grosso dei lavori verrà svolto in questi mesi, ma alcune finiture verranno terminate nel 2021, un anno prima dell'arrivo della metro M4.

E no, non è la prima volta che Linate chiude al traffico aereo: chiusure analoghe avvennero anche nel 1982 e nel 2002.