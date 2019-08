Cinque locali all'aperto da provare in estate

Se l'estate va e viene, occorre approfittare delle giornate di sole per provare 5 locali all'aperto a Milano e gustarsi una città (un po') più vuota, prima di partire per le vacanze. Ecco dove andare!

. Surfer's Den

Magari vi piace surfare o magari no, ma non abbiamo dubbi che il Surfer's Den vi piacerà: in un giardino pieno di rose e tavole da surf, questo cocktail bar è il luogo ideale per rilassarsi all'aperto e chiacchierare con i propri amici. Provare per credere.

. Spirit de Milan

Per chi ha voglia di una serata più movimentata, lo Spirit de Milan è il luogo ideale: tra concerti di swing, serate a tema (come la celebre serata anni '60) e balli fino a notte tarda, lo spazio delle ex Cristallerie Livellara - una vecchia fabbrica riadattata in stile vintage - saprà sicuramente stupirvi.

. Circolo Ex Combattenti e Reduci

Dalla Bovisa a Paolo Sarpi - più precisamente nel casello di Porta Volta - i più nostalgici possono (ri)scoprire un luogo della vecchia Milano, molto amato anche dai giovani. Un bar di quartiere, che con il suo cortile all'aperto vi farà immergere in un'atmosfera unica. In poche parole: un vero tuffo nel passato.

. Mare Culturale Urbano

Incontri, proiezioni, festival della birra, aperitivi: da Mare Culturale Urbano ogni scusa è buona per festeggiare e divertirsi all'aperto, in un cortile fuori dal tempo. Lo spazio è inoltre disponibile per eventi privati e feste: un motivo (in più) per provarlo.

. Sugar

Per una birra decisa all'ultimo momento, ma anche per sentirsi un po' a Ibiza, questo Chiringuito sui Navigli potrebbe fare al caso vostro. In un'atmosfera rilassata potrete gustare un aperitivo ma anche un hamburger, una piadina o dei piatti freddi. Scommettiamo che sarete pronti davvero per le vostre vacanze?