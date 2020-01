Milano, vince 100mila euro spendendo 3 euro con il 10eLotto: la fortuna bacia un milanese

Milano baciata dalla fortuna. O meglio, un cittadino milanese è stato baciato dalla dea bendata dopo che con una giocata di 3 euro è riuscito a portare a casa ben 100mila.

Il 10eLotto premia la città sotto la Madonnina con i 100 mila euro, grazie a un nove doppio numero Oro centrato mettendo in gioco 10 numeri, a fronte di una giocata di soli 3 euro. Secondo gradino del podio per i 40 mila euro vinti a Roma, seguiti dai 20 mila euro vinti a Cortina d’Ampezzo.

Nel concorso dell’11 gennaio 2020 sono state infatti oltre 3 milioni e 466 mila le giocate vincenti. 10eLotto fortunato a Milano dove, grazie ai numeri 2, 14, 25, 33, 40, 46, 47, 74, 82, 88 è stata realizzata la super vincita. Il fortunato giocatore ha scelto la modalità “estrazione”, collegata all’estrazione de Il Gioco del Lotto.

Ha infatti confrontato i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti delle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Lotto, iniziando dalla Ruota di Bari e proseguendo in ordine (la Ruota Nazionale è sempre esclusa), indovinandone 9 su 10 e grazie al “Doppio Oro”, l’opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare una vincita così importante. La probabilità di vincita, in questo caso, era di 1 su 2.567.983,50 (per i 9 numeri indovinati).

I risultati del Lotto

Finisce invece a Bologna la più alta vincita realizzata al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 23.750 euro per effetto del terno 10-25-40 sulla ruota di Venezia - come riporta l'agenzia Agimeg - a fronte di una giocata complessiva di 10 euro (5 sull’ambo e altrettanti sul terno). Secondo posto per i 23 mila euro vinti a Palermo con un terno sulla ruota siciliana.