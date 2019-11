La Dea bendata bacia il Milanese: vincita record con il concorso di sabato del Lotto

La fortuna bacia il Milanese. Sabato sera, infatti, a Baranzate è stata centrata una vincita record con il Lotto.

Un fortunato giocatore - come rende noto l'agenzia di stampa Agimeg - si è portato a casa 74mila e 250 euro, che è stata la vincita più alta conseguita durante l'ultimo concorso. La Dea bendata ha deciso di premiare una giocata di una quaterna sulla ruota di Torino, dove sono stati estratti 71, 1, 9, 24 e 39.

Secondo gradino del podio per i 50.596 euro vinti a Montesilvano con una quaterna su Roma, realizzata mettendo in gioco 5 numeri. Terzo posto - spiega ancora Agimeg - per i 22.500 euro vinti a Napoli con un terno secco.

Il 10eLotto ha premiato invece Lotzorai, in provincia di Nuoro, con un 'nove' doppio Oro da 100 mila euro realizzato mettendo in gioco dieci numeri su un'estrazione frequente, a fronte di una giocata di soli 3 euro. Subito dietro tre vincite da 20mila euro ciascuna che hanno premiato la provincia di Roma, di Teramo e di Avellino.