Nella "Chelsea" milanese, la nuova scultura Fibercloud in piazza Olivetti

Progettata dall’architetto Giuseppe Tortato e realizzata in esclusiva per il nuovo HQ milanese di Fastweb, la nuova installazione luminosa si compone di 200 metri di tubo luminoso led che connette tutti i piani dell’edificio, dal più alto fino alla hall d’ingresso. E' stata installata nei giorni scorsi.

Un progetto di grande valenza artistica, pensato per il nuovo quartiere milanese che si caratterizza per un elevato fermento culturale e mira a diventare la nuova Chelsea del capoluogo meneghino. L’obiettivo è stato quello di realizzare un’opera d’arte che potesse cambiare il volto della neonata piazza Olivetti, al centro di un business district all’avanguardia dove hanno stabilito il proprio HQ non solo la Fondazione Prada ma anche alcune delle maggiori aziende internazionali e realtà innovative come Fastweb. La Fibercloud infatti è una scultura luminosa realizzata con 200 metri di tubo luminoso led che si sviluppa in altezza connettendo tutti i piani del nuovo HQ Fastweb, dal più alto dove si trova la board-room fino alla hall d’ingresso.

È stata sviluppata dallo Studio Giuseppe Tortato Architetti tramite un software parametrico con cui è stato controllato ogni elemento e curvatura, mentre la lavorazione è stata hand-made, prevedendo la curvatura a mano dei circa 100 pezzi che costituiscono l’intero tubo luminoso.

“Il concetto sotteso all’ideazione dell’opera è quello di una sorta di “nuvola delle idee” che irradia l’intero edificio e chi vi lavora, per connettere le persone con l’obiettivo di condividere idee e progetti e creare nuove sinergie”, ha precisato l’architetto Giuseppe Tortato. Ed è al calare dell’oscurità che la Fibercould esprime la sua energia, con la luminosità della scultura led che, dall’interno dell’edificio, illumina la piazza circostante.