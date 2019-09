Milano, misteriosi fasci di luce colorata in cielo: ecco la spiegazione

Un doppio fascio di luci colorate nei cieli di Milano. Decine le segnalazioni arrivate dai lettori di MilanoToday da diverse zone della città. In moltissimi a partire dalle 23 di giovedì 19 settembre sono rimasti con la testa all'insù chiedendosi cosa mai potesse essere quella misteriosa luce.

In alcuni video pubblicati sui social si vedono chiaramente due fasci di luce intersecarsi in cielo fino a formare una zona colorata dalla tonalità cangiante, prima rossa poi blu e ancora azzurra, viola e verde acqua. Gli avvistamenti sono stati fatti in molti quartieri della città, da San Siro a Stadera, da CityLife a Qt8, passando persino per Buccinasco, Pogliano Milanese e Vittuone.

"Qualche ora fa ho visto queste luci in cielo, voi avete qualche spiegazione?", ha scritto un lettore alla redazione. Tanti commenti analoghi poi sono comparsi sul gruppo Facebook 'Sei di San Siro se'. Qualche nostalgico di 'X-Files' ha subito pensato agli alieni, mentre altri hanno ipotizzato che potesse essere in corso qualche evento della Milano Fashion Week oppure che fossero semplicemente gli effetti speciali di una discoteca.

La spiegazione

Ma l'origine del misterioso fascio di luce sembrerebbe un'altra. Allo Stadio di San Siro in occasione del derby di campionato di sabato sera andrà in scena uno spettacolo di luci e musica, che precederà la partita tra Milan e Inter. "I tifosi - scrivono gli organizzatori dell'iniziativa - potranno assistere ad un innovativo show per rendere unica l'atmosfera e l'annuncio della formazione rossonera, padrone di casa: protagonista sarà il nuovo impianto di illuminazione Led, con 356 proiettori, che debutterà proprio domani". Niente extra terrestri o appuntamenti della moda, quindi, le luci colorate parrebbero proprio quelle che saranno protagoniste nella serata del 21 settembre e che nella notte tra giovedì e venerdì sarebbero state provate.