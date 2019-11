Natale, le luci di Porta Venezia e Buenos Aires: un "tetto bianco-rosso" di led

Particolarmente attese come ogni anno, sono state accese le luminarie di Natale nella zona di corso Buenos Aires e Porta Venezia. Ma non solo. Nella serata di venerdì 29 novembre, con il simbolico momento dell'acccensione da parte del presidente di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, sono state inaugurate le luminarie natalizie anche in altre arterie della città come corso Venezia (da via Palestro a via Senato), corso Garibaldi (da largo La Foppa a piazza Venticinque Aprile) e corso Como. In tutte queste zone le luminarie, nel 2019, si presentano come un tetto di luci rosse e bianche, all'insegna anche della sostenibilità.

«Le luminarie di Natale che si accendono sono sempre un segnale di fiducia per Milano. Quest'anno, grazie anche all'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026, è una fiducia rafforzata che deve tradursi in opportunità per le imprese e benessere per le famiglie», ha affermato Sangalli.

All'inaugurazione erano presenti anche Cristina Tajani, assessora alle attività produttive, e Gabriel Meghnagi, presidente di Ascobaires e della rete di associazioni di commercianti dei quartieri milanesi. «Grazie alla preziosa collaborazione tra Comune di Milano, Confcommercio Milano e Netflix (che sponsorizza le luminarie, n.d.r.), alcuni fra gli assi commerciali più rilevanti della città si accendono per le festività natalizie. Una sinergia pubblico-privato che ha permesso di illuminare non solo il centro, ma tutte le zone di Milano nel segno della solidarietà tra i diversi quartieri, le associazioni del centro e della periferia oltre a consentire a cittadini e turisti di passeggiare godendo delle suggestive atmosfere create in alcune fra le vie simbolo di Milano», ha commentato Tajani.

E Meghnagi ha spiegato che, quest'anno, le luminarie sono state realizzate con l'uso di lampade a led a basso consumo energetico: un progetto di quasi 15 chilometri in totale per un Natale non solo luminoso ma anche sostenibile.