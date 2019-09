Metro, guasto alla linea aerea: treni della M2 sospesi tra Cadorna e Caiazzo, bus sostitutivi

Disagi in metro domenica mattina a Milano. Alle 7 in punto, infatti, Atm ha dovuto sospendere la circolazione della M2 tra le fermate di Cadorna e Caiazzo.

A motivare lo stop è stata la stessa azienda di Foro Bonaparte, che ha spiegato come i tecnici siano al lavoro per "riparare un tratto di linea aerea danneggiata e riattivare la circolazione lungo l'intera linea nel più breve tempo possibile".

Proprio Atm ha subito attivato un servizio di bus sostitutivi che "fermano in corrispondenza delle stazioni in superficie": in "stazione Centrale i bus fermano in via Tonale angolo Sammartini, direzione Caiazzo, e in piazza IV Novembre, direzione Cadorna".

"Per spostarvi tra Cadorna e Loreto, considerate M1. Per spostarvi tra Centrale e Cadorna, considerate M3 + M1 cambiando a Duomo - ha segnalato Atm -. Per spostarvi tra Garibaldi e Cadorna, considerate M5 + M1 cambiando a Lotto. Per spostarvi tra Centrale e Garibaldi, considerate M3 + M5 cambiando a Zara".

Non è la prima volta che la M2 è costretta a fermarsi a causa di un guasto alla linea, con conseguente intervento dei tecnici e parziale stop alla linea.

