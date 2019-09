M2, dal 30 settembre parte la riqualificazione di alcune stazioni del metrò

Il 30 settembre 2019 inizierà la ristrutturazione di alcune stazioni della linea M2 (verde) della metropolitana di Milano nel ramo Gessate, in particolare a Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Cassina de' Pecchi, Bussero, Gorgonzola e Gessate. I lavori, che avranno un costo di sette milioni e 200 mila euro, sono finanziati dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città Metropolitana di Milano.

L'ente, nel maggio 2016, si è assicurata 40 milioni di euro per gli interventi compresi nel progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana in oltre 30 comuni dell'area metropolitana. Il vicesindaco metropolitano Arianna Censi ricorda come la Città metropolitana in questa occasione abbia dimostrato tutte le sue potenzialità "riuscendo a coinvolgere nell'elaborazione e nella gestione dei progetti numerosi Comuni, soggetti privati e in mondo dell'associazionismo del territorio metropolitano".

Lo stesso tratto di M2, nel corso del 2019, è stato interessato da altri lavori, stavolta di Atm, per l'impermeabilizzazione delle gallerie (tra Caiazzo e Crescenzago) e di ammodernamento della rete elettrica.