Metrò M2 fino a Vimercate, Pd e 5 Stelle insieme: «La Regione anticipi i soldi per la fattibilità»

Un "pezzo" di consiglio regionale chiede al Pirellone di anticipare i tempi (e il denaro) per il prolungamento della linea 2 del metrò da Cologno Nord a Vimercate, anche sfruttando la programmazione prevista per le Olimpiadi invernali del 2026. Ad avanzare la richiesta sono esponenti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che per dare un segnale ancora più forte hanno deciso di co-firmare una interrogazione al presidente della Regione, il leghista Attilio Fontana.

Il prolungamento del metrò da Cologno a Vimercate «è atteso da anni in un territorio particolarmente provato dal traffico», sottolinea Fabio Pizzul, capogruppo del Pd: «I Comuni interessati e il Comune di Milano si sono mossi con grande concretezza e tempestività. Regione Lombardia non può far mancare il suo impegno. Non bastano parole, servono atti concreti».

Pd e M5s chiedono alla giunta lombarda di anticipare il finanziamento per la seconda parte dello studio di fattibilità, anziché attendere fino al 2022. Cosa che i Comuni interessati, per quel che compete a loro, hanno già dichiarato di essere disposti a fare. «La Regione può e deve attivarsi per anticipare lo studio di fattibilità», osserva Marco Fumagalli, capogruppo del M5s: «Il coordinamento dei sindaci è essenziale, ma la Lombardia può fare immediatamente la sua parte attingendo al fondo di riserva senza attendere la sessione di assestamento di bilancio di luglio che farebbe perdere un altro anno all’attività di programmazione».

Del prolungamento fino a Vimercate della M2 si parla da tanti anni, e con vari "stop and go". Nel 2015, per esempio, alcuni studi acclusi al Piano urbano della mobilità di Milano sostenevano che la performance di un prolungamento fino a Vimercate, ancorché in superficie, sarebbe stata negativa. Il costo sarebbe di oltre 900 milioni di euro.