M5, la Camera approva ordine del giorno per farla arrivare a Magenta

Non arriva ancora a Settimo Milanese, ma i consiglieri regionali stanno già ragionando sul prolungamento della M5 lilla a Magenta. Un ordine del giorno è stato approvato alla Camera dei Deputati, a presentazione della Lega, in merito allo studio di fattibilità per il tratto tra Settimo e Magenta. «Il potenziamento del sistema di trasporto pubblico metropolitano risulta prioritario per tutto il Magentino», afferma Silvia Scurati, consigliera regionale del Carroccio.

Si pensa già a prolungare la M6

A presentare l'ordine del giorno Fabio Boniardi, primo firmatario, che va anche oltre: «Oltre alla M5 è strategico il prolungamento della M6. Il capolinea della futura linea di Milano sarà presso l'ospedale Sacco, già previsto nel piano urbano della mobilità sostenibile. Riteniamo fondamentale la continuazione sulla direttrice della Varesina, fino all'arrivo a Garbagnate Milanese, che consentirebbe l'intersezione delle Ferrovie Nord per dare forma alla rete dei trasporti su ferro». La M6, nel piano della mobilità, collegherebbe il Sacco con l'hinterland sud di Milano (Noverasco).