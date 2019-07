Milano, apre la "macelleria pugliese": carne scelta al banco e grigliata al momento

Il grido di battaglia è: "Scelto, tagliato e grigliato". E in effetti a "Il Mannarino", la nuova macelleria pugliese che ha aperto in piazza De Angeli, i passi necessari per i clienti sono proprio quelli: scegliere, aspettare che il macellaio tagli e poi gustarsi la carne grigliata al momento.

Il locale, spiegano i titolari, è infatti "una vera e propria macelleria che si trasforma in locale mantenendo la tradizione italiana della cucina conviviale e offrendo un’unica esperienza quando l’ospite può scegliere direttamente cosa, come e dove mangiare".

Accanto ai vari tagli di carne, nel menù - in piena tradizione pugliese - sono presenti le "bombette", gli involtini ripieni di formaggio, polpette, salumi e formaggi accanto alle monoporzioni con le ricette tipiche, tra cui friselle al pomodoro e parmigiana di melanzane.

Foto - La macelleria