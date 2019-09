Piccolo incidente in barca per Mahmood: il cantante milanese ferito alla testa dopo un tuffo

Piccolo incidente estivo per Mahmood. Il cantante milanese, vincitore dell'ultimo Sanremo, si è infatti ferito durante un giro in barca in Sardegna.

L'artista del Gratosoglio, come raccontato in esclusiva da "Chi", era a Porto Cervo con l'amica e collega Elodie e insieme hanno deciso di trascorrere l'ultima giornata di ferie facendo un giro su un gommone.

Durante la gita, dopo un tuffo, Mahmood ha battuto la testa su uno scoglio che era a pelo d'acqua e si è ferito alla testa. A soccorrerlo è stata proprio Elodie che, in versione crocerossina, gli ha medicato la ferita e poi gli ha sistemato un vistoso cerotto a croce.

Fortunatamente un po' di spavento, ma nulla di grave.