Nessuna manifestazione ma un evento in streaming: il coronavirus stravolge il 25 aprile

Nessuna manifestazione in piazza, ma un evento in streaming. È quello che ha organizzato per il 25 aprile la rete Partigiani in Ogni Quartiere che ha deciso di riunire in una piazza virtuale musicisti, artisti ed esponenti della società civile.

A partire dalle ore 18.30 sul canale YouTube dell'associazione e, in contemporanea, dalla pagina Facebook, si alterneranno musica, interventi, testimonianze e le lettere resistenti, che faranno da filo conduttore di questa edizione in streaming. A condurre la maratona, Rita Pelusio e Alessandra Pasi di Nudoecrudo Teatro , tra le organizzatrici dell’evento. La diretta streaming terminerà intorno alle 23 con una versione inedita e collettiva di Bella Ciao.

"Perché l’emergenza Covid19 non sia l’occasione per limitare la democrazia e la pace conquistate a così caro prezzo nel ’45 - si legge in una nota degli organizzatori - perché il virus non sia la scusa per riaffermare un autoritarismo strisciante evocato sempre più spesso dalle forze reazionarie. Perché non ci faccia dimenticare che oggi più che mai serve libertà e partecipazione".

Tutti gli artisti che parteciperanno all'evento

Sul palco virtuale della manifestazione si alterneranno: Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Roy Paci, Punkreas, Frankie hi-nrg mc, Edoardo Bennato, Africa Unite, Modena City Ramblers, Bandabardò, Linea 77, Omar Pedrini, Marlene Kuntz, Paolo Rossi, Zerocalcare, The Andrè, L’Aura, Casa del Vento, Vallanzaska, Zibba, Federico Poggipollini, Piotta, Ensi, Statuto, Shandon, Pino Scotto, Cacao Mental, A toys orchestra, Cisco, Gang, La Rappresentante di Lista, Roberto Dell’Era, Milano Music Collective, Sista Awa, Tommy Kuti, Davide Borri, Bobo Team, Marta Pistocchi, Misero Spettacolo, Jorge Coulon degli Intillimani, Tormento, Delta V, Grace n kaos, Monica P, Sezione Anpi Audrey Hepburn, Caterina Guzzanti, Bebo Storti, Renato Sarti, Serena Sinigaglia, Mirko Artuso, Elena Russo Arman, Germano Lanzoni, Leonardo Manera, Lucia Vasini, Arianna Scommegna, Alessandra Faiella, Alberto Patrucco, Massimiliano Loizzi, Enrico Vezzelli, Ira Rubini, Flavia Mastrella e Antonio Rezza, Oscar Agostoni, Cecilia Strada, Claudia Pinelli, Andrea Perego, Vittorio Agnoletto, Valeria Verdolini, Collettivo Marciona, Friday For Future Italia, Brigate di Solidarietà Milano Collettivo Zam.