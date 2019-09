Cambiamenti climatici, a Milano giovedì il flash mob di Legambiente: parteciperà anche Sala

Un flash mob per difendere il clima, a Milano, anticipa la grande manifestazione di venerdì Strikes for the Planet, con la 'benedizione' del sindaco Giuseppe Sala, che sarà presente all'evento. L'iniziativa promossa da Legambiente si svolgerà giovedì 26 settembre in Piazza Duomo, in attesa della manifestazione di venerdì contro i cambiamenti climatici che coinvolgerà diverse città del mondo. I volontari dell'associazione insceneranno un tiro alla fune coinvolgendo i passanti nella lotta simbolica tra bidoni di petrolio e le fonti rinnovabili: pannelli solari, tetti verdi e pale eoliche.

Legambiente invita i sindacati che hanno indetto uno sciopero del trasporto pubblico venerdì a ripensarci.

"Si tratta di una agitazione - ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - vistosamente inopportuna. Non sottovalutiamo le motivazioni dei sindacati, ma bloccare il trasporto pubblico impedendo a migliaia di studenti e lavoratori di raggiungere le manifestazioni del Friday For Future è un messaggio incomprensibile. Creare divisioni tra i lavoratori dei trasporti pubblici e l'universo di giovani e sigle che venerdì intendono partecipare alle manifestazioni per il clima è un modo per isolare le ragioni dei lavoratori rispetto alla società. Per questo - ha concluso - chiediamo alle sigle che hanno indetto l'agitazione di evitare una sovrapposizione decisamente inopportuna, e ad Atm di dimostrarsi all'altezza della situazione, facendo ogni sforzo per assicurare la continuità del servizio negli orari interessati dall'inizio e dalla fine dei cortei".