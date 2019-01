Milano, protesta contro il governo: oltre 50 partiti e associazioni in piazza Scala

"Venerdì 11 gennaio mobilitiamoci per cambiare la rotta, pericolosa, che questo Governo sta prendendo". Così gli organizzatori della protesta 'Uniti per un'Italia e un'Europa aperte, democratiche e solidali' chiamano a raccolta tutti i milanesi in piazza della Scala alle 18.

I motivi della manifestazione

Oltre 50 associazioni e partiti chiamano la cittadinanza a raccolta per contrastare la "deriva autoritaria e intollerante che fa leva sulle paure dei cittadini ma anche l’antieuropeismo evidente delle forze politiche che compongono la maggioranza", come si legge sulla pagina social dell'evento. Tra gli organizzatori Acli, Anpi, Arci, Arcigay, Legambiente Lombardia, Libera Milano, Più Europa e Aned.

Associazioni e partiti evidenziano la necessità di "ribadire e difendere i valori della Costituzione italiana, nostra legge suprema, nata dagli ideali della lotta antifascista", soprattutto in un territorio "che tanto ha dato alla lotta di Resistenza contro il nazifascismo".

"Costruire un’Italia e un’Europa più giuste è possibile - si legge nella descrizione dell'iniziativa -. Abbiamo dimostrato che le differenze sono un valore per la costruzione di un futuro migliore".

Tra i motivi della protesta anche l'introduzione delle tasse che colpiscono il settore no profit, oltre alla "forte penalizzazione di scuola, università e ricerca" e alla mancanza di misure che combattano il precariato e aumentino "le opportunità di lavoro", come precisano gli organizzatori.