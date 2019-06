A Milano nasce la "rivoluzione" per l'umanità: ecco il manifesto per l'uguaglianza e il rispetto

"Umanità o indifferenza"? Milano ha già scelto da che parte stare. È nato proprio sotto la Madonnina, infatti, il manifesto "Umanità vs indifferenza", un documento che sancisce la creazione di un movimento "per generare felicità nelle scuole e nelle vite delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi".

Il manifesto verrà ufficialmente presentato al Cam di corso Garibaldi il 19 giugno dalle 19, alla presenza del sindaco di Milano, Beppe Sala.

La prima firma sul documento sarà quella di Liliana Segre, "una donna che ha provato sulla propria pelle l’indifferenza e che ancora oggi continua a contrastarla", hanno spiegato gli organizzatori. Organizzatori che si definiscono come "un gruppo di donne e uomini sensibili al tema della felicità di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, e impegnati quotidianamente per la loro crescita a scuola, nei quartieri e nelle città".

Il manifesto - chiariscono ancora - "è la carta dei valori per la nascita di un movimento che vuole diffondersi in tutta Italia e agire concretamente perché abbia luogo una rivoluzione educativa, basata sui principi universali che mettono profondamente in relazione gli esseri umani: il rispetto verso l’altro, la non violenza come strumento di comunicazione e risoluzione delle conflittualità, la valorizzazione delle differenze come leva per motivare a essere partecipi del proprio progetto di vita, in una visione sociale di partecipazione, inclusione, cittadinanza globale".

Tutti temi - proseguono gli organizzatori - che "non possono e non devono rimanere isolati nella sensibilità personale di pochi, ma trovare ampio spazio nelle scuole e nelle vite di tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze". La rivoluzione è partita.