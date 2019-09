Generali Milano Marathon 2020: in meno di 24 ore assegnata oltre la metà dei pacchetti

Si sono ufficialmente aperte ieri le iscrizioni al Charity Program 2020, il progetto di fundraising collegato alla Generali Milano Marathon che domenica 5 aprile taglierà il traguardo della XX edizione.

Numeri da record per questa nuova edizione: in meno di 24 ore, infatti, le ONP hanno già sottoscritto 64 pacchetti rispetto ai 90 disponibili, divisi in 6 livelli di partecipazione, che vanno da un minimo di 8 squadre per il pacchetto Wild Card fino alle 160 del Platinum.

I pacchetti della maratona

Di seguito i pacchetti disponibili per la maratona:

Pacchetti Platinum - venduti al 100% (4/4)

Pacchetti Gold - venduti al 100% (8/8)

Pacchetti Silver Plus - venduti al 58% (7/12)

Pacchetti Silver - venduti al 55% (11/20)

Pacchetti Bronze - venduti al 69% (25/36)

Pacchetti Wild Card - venduti al 90% (9/10)

Grande entusiasmo da parte di RCS Sports & Events – RCS Active Team per un’iniziativa, come scrivono gli organizzatori, "che si colloca ai vertici europei e mondiali delle attività solidali legate al mondo del running e che trova nella Generali Milano Marathon il suo contenitore ideale".

Il Charity Program

Nato nel 2010 insieme alla Relay Marathon, il Charity Program ha fatto registrare un trend crescente proprio in termini di raccolta: oltre 1 milione e 300 mila euro il valore del ricavato dell’edizione 2019 appena chiusa.



Partner del progetto è Rete del Dono, che mette a disposizione la propria piattaforma di crowdfunding, leader in Italia, per rendere ancora più capillare e personalizzata la raccolta fondi, oltre a supportare le ONP nella promozione e comunicazione delle attività legate alla stessa maratona.

Come è noto, il Charity Program è strettamente connesso alla Relay Marathon, la staffetta che permette di dividere i 42 chilometri e 195 metri del percorso in 4 frazioni di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna, per attrarre i runner che desiderano prendere parte ad una grande manifestazione sportiva sposando un progetto solidale. Come nel 2019, anche per la prossima edizione sarà possibile iscriversi esclusivamente attraverso una delle Organizzazioni Non Profit aderenti al progetto.



Informazioni e dettagli sul sito: www.generalimilanomarathon.it

Credit immagine di copertina LaPresse