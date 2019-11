Si corre la mezza maratona: blocco traffico tra strade chiuse, mezzi Atm deviati e divieti

Largo ai corridori. E niente auto. Mini blocco del traffico domenica 24 novembre a Milano, dove si terrà la "Milano 21", la mezza maratona il cui percorso si snoda tra le vie del centro storico e gli angoli della "nuova" Milano.

La corsa si sdoppia in due percorsi: uno da dieci chilometri non competitivo e uno da ventuno. Lo start, per tutti i runner, è previsto per le 9.30.

Inevitabilmente, per permettere il passaggio della manifestazione, numerose strade saranno chiuse al traffico e in molte vie sarà vietato parcheggiare. "Si invitano i cittadini residenti e non parcheggiare nelle vie interessate dal passaggio della gara - si legge nel manifesto del comune di Milano - e a non parcheggiare alcun tipo di veicolo nelle strade contrassegnate dai divieti di sosta con rimozione forzata".

"Si fa inoltre cortese invito - continua palazzo Marino - a limitare l'accesso e l'uscita degli stabili con veicoli nell'orario indicato e fino a cessata esigenza, se non per motivi inderogabili ed urgenti".

Strade chiuse per la 21 km

A rendere note le strade interessate dalla corsa, con le relative chiusure, è stata proprio l'organizzazione della "Milano 21".

Dalle 8.45 alle 10.30 niente auto in viale Cassiodoro, viale Belisario, piazzale Giulio Cesare, viale Ezio, piazza Amendola, viale Berengario, piazzale Arduino, viale Eginardo, via Colleoni, Piazza Chiesa, via Filiberto, corso Sempione, via Canova, viale Milton, viale Molière, viale Alemagna, viale Gadio, piazza del Cannone, piazza Castello, via Lanza, Foro Buonaparte, via Legnano, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, via Moscova, via Statuto, largo Treves, via Balzan, via Montebello, corso di Porta Nuova.

Dalle 9.30 alle 12 saranno invece chiuse via Manin, viale Città di Fiume, bastioni di Porta Venezia, corso Venezia, via Senato, via Sant'Andrea, via Monte Napoleone, via Manzoni, piazza Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, via San Paolo, piazzale Meda, corso Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, piazza Oberdan, viale Majno, piazza del Tricolore, viale Bianca Maria, piazza 5 giornate, viale regina Margherita.

Dalle 10 alle 13.30 off limits: viale Caldara, piazzale Medaglie d'oro, viale Filippetto, viale D'Este, piazzale di Porta Lodovica, viale Galeazzo, piazza 24 maggio, viale D'Annunzio, piazzale Cantore, viale Papiniano, piazza Aquileia, viale di Porta Vercellina, piazzale Baracca, via Toti, piazza della Conciliazione, via Boccaccio, via Mascheroni, via Rossetti, largo Camus, viale Cassidoro.

Strade chiuse per la 10 km

Dalle 8.45 alle 11 chiusure anche per la 10 chilometri: viale Cassiodoro, viale Belisario, piazzale Giulio Cesare, viale Ezio, piazza Amendola, viale Berengario, piazzale Arduino, viale Eginardo, via Colleoni, piazza Chiesa, via Filiberto, corso Sempione, via Canova, viale Milton, viale Molière, viale Alemagna, via Paleocapa, via Jacini, piazza Castello, via Minghetti, piazzale Cadorna, via Carducci, largo d'Ancona, via Carducci, via Olona.

Dalle 9.30 alle 13.30 auto vietate in piazza Sant'Agostino, viale Papiniano, piazza Aquileia, viale di Porta Vercellina, piazzale Baracca, via Toti, piazza della Conciliazione, via Boccaccio, via Mascheroni, via Rossetti, largo Camus, viale Cassidoro.

Foto - Il percorso di gara

Corsa a Milano, mezzi Atm deviati

Deviazioni anche per i mezzi Atm, che inevitabilmente dovranno fare i conti con le deviazioni.

"Dalle 8 alle 12:30 circa, devieremo numerose linee di superficie per permettere il passaggio di una maratona che comporta la temporanea chiusura al traffico di alcune vie in centro - segnala Atm sul sito ufficiale -. Considerate maggiori tempi di percorrenza e attese più lunghe del solito alle fermate. Se vi è possibile, considerate anche le metropolitane per pianificare il vostro viaggio".

TRAM 1. In entrambe le direzioni, devia tra v.le Certosa e Repubblica M3 passando per v.le Monte Santo, v.le Monte Grappa, via Rosales, via Don Sturzo, Monumentale M5, via Nono, Cenisio M5, p.za Diocleziano e p.za Firenze.

TRAM 2. Fa regolare servizio tra Negrelli e c.so Colombo, poi termina le corse in Segesta M5 passando per c.so Colombo, v.le Coni Zugna, p.le Aquileia, v.le S. Michele del Carso, p.le Baracca, c.so Vercelli, p.za Piemonte, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, p.le Brescia e via Albertinelli.

TRAM 3. Fa regolare servizio tra Gratosoglio e p.za 24 Maggio, poi prosegue in viale Gorizia, via Vigevano, Porta Genova M2, c.so Colombo e fa capolinea a Lorenteggio.

TRAM 4. Fa regolare servizio tra Parco Nord - via Farini/Baiamonti - Monumentale M5.

TRAM 10. Fa regolare servizio tra Centrale FS M2 M3 e Monumentale M5, poi termina le corse in p.le Cacciatori delle Alpi passando per via Nono, via Cenisio, v.le Certosa, p.le Accursio, v.le Espinasse e p.le Santorre di Santarosa.

TRAM 12. Fa regolare servizio tra Roserio e Monumentale M5 e tra Molise e p.za Cinque Giornate.

TRAM 14. Fa regolare servizio tra Cimitero Maggiore e Monumentale M5 e tra Lorenteggio e Porta Genova M2.



TRAM 15. Fa regolare servizio tra Rozzano e via Teullié/Giambologna.

TRAM 16. Fa regolare servizio tra San Siro M5 e c.so Vercelli, poi devia fino in v.le Molise passando per v.le S. Michele del Carso, p.le Aquileia, v.le Coni Zugna, c.so Colombo, P.ta Genova M2, via Vigevano, v.le Gorizia, p.za Cinque Giornate, c.so 22 Marzo, v.le Umbria, via Arconati e p.le Martini. Tra Monte Velino e Porta Romana M3 sono in servizio bus sostitutivi.

TRAM 19. In entrambe le direzioni, devia tra Mac Mahon e via Bixio passando per v.le Piave, p.za Oberdan, v.le V. Veneto, Repubblica M3, v.le M.te Santo, v.le M.te Grappa, via Rosales, Garibaldi M2 M5, Monumentale M5, via Nono, p.za Coriolano, Cenisio M5 e p.za Diocleziano.

TRAM 24. Fa regolare servizio tra Vigentino e via Ripamonti /v.le Blgny, poi devia per viale Bligny fino a Porta Lodovica.

TRAM 27. Fa regolare servizio tra v.le Ungheria e p.za Cinque Giornate.

BUS 43. In entrambe le direzioni, devia tra via M. Gioia e corso Sempione passando per Garibaldi M2 M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

BUS 48. In direzione Lotto M1 M5, devia da piazza Firenze a via Silva passando per viale Certosa, viale Serra, via Albani e via Silva.

BUS 50. In direzione Conciliazione M1, devia da Lorenteggio a piazzale Aquileia passando da via San Michele del Carso e via Ariosto. In direzione Lorenteggio, da Conciliazione M1 prosegue in via Toti e da Porta Vercellina riprende il percorso regolare.

BUS 54. Fa servizio tra Lambrate FS M2 – p.za Risorgimento e tra Duomo M1 M3 - c.so Monforte.

BUS 57. Fa servizio tra Quarto Oggiaro - largo Medici/via Canonica.

BUS 58. Devia da piazzale Aquileia al capolinea Conciliazione M1 passando da via San Michele del Carso e via Ariosto. In direzione Noale, da Conciliazione M1 prosegue in via Toti e da Porta Vercellina riprende il percorso regolare.

BUS 60. Fa servizio tra Zara M3 M5 e piazza Cinque Giornate.

BUS 61. Fa servizio su tre tratte: largo Murani - p.za Risorgimento, p.za Napoli - Conciliazione M1, Cairoli M1 - via Fatebenefratelli.

BUS 65. Fa servizio nella tratta Abbiategrasso M2 - Porta Romana M3.

BUS 68. In direzione Bonola M1 devia da piazzale Aquileia a via Albani e, in direzione Bergognone, devia da via Monterosa a via Lipari. I bus percorrono via San Michele del Carso, piazzale Baracca, via Ariosto e Buonarroti M1.

BUS 73. Fa servizio nella tratta Peschiera Borromeo/Aeroporto Linate - piazza Cinque Giornate.

BUS 78. In entrambe le direzioni, devia tra via Silva e piazza Caneva passando da piazza Firenze, viale Monte Ceneri, piazza Stuparich, via Teodorico e Cenisio M5.

BUS 84. Fa servizio nella tratta San Donato M3/Corvetto M3 - Maestri Campionesi, poi devia per Porta Romana M3 passando per via Cadore, piazzale Libia, via Papi e corso Lodi.

BUS 94. Fa servizio nella tratta Sant’Ambrogio M2 (via De Amicis) - via Visconti di Modrone.