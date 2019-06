Furto in Rinascente, arrestato il cantante Marco Carta

Arrestato il cantante Marco Carta, già vincitore del Festival di Sanremo, a Milano nella serata di venerdì 31 maggio 2019. L'artista, 34 anni, è stato fermato all'uscita dalla Rinascente di piazza del Duomo da un addetto alla sorveglianza mentre cercava di andarsene con sei magliette del valore di 1.200 euro, mentre era insieme a una donna di 53 anni, anche lei bloccata.

L'addetto alla sorveglianza ha avvertito l'unità reati predatori della polizia locale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno arrestato i due. Come riferisce Piazza Beccaria, avevano tolto l'antitaccheggio dalle magliette, ma non la placchetta flessibile, che ha fatto scattare l'allarme all'uscita.

Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, previsto per sabato mattina.

Marco Carta: la carriera di cantante

Classe 1985, Marco Carta è originario di Cagliari. La sua carriera di musicista e cantante è iniziata con la partecipazione, nel 2008, al talent Amici di Maria De Filippi, da lui vinto con il 75% di preferenze del pubblico. L'anno dopo la consacrazione al Festival di Sanremo, vinto con il brano "La forza mia". Sempre nel 2009 Carta vinse due premi ai Trl Awards.

Negli anni successivi ha pubblicato vari album e singoli che hanno ottenuto riconoscimenti ai Trl Awards. Carta ha inoltre vinto, nella sua carriera, due Latin Music Italian Awards, due Venice Music Awards e vari Wind Music Awards. I suoi album sono stati più volte dischi d'oro e di platino. Numerose le nomination agli Mtv Italia Awards e come canzone dell'estate di Rtl.

Nel complesso, dal 2008 Carta ha pubblicato sei album di inediti e un album live. Nell'autunno del 2017 ha partecipato alla settima edizione di "Tale e quale show", su Rai1, vincendolo.

Il coming out in tv

A fine ottobre 2018, Marco Carta ha fatto coming out dichiarando in televisione, ospite di Barbara D'Urso a "Domenica Live", di essere omosessuale e di avere un compagno. Ha spiegato la decisione di dirlo in tv definendola "una scelta di libertà. Voglio liberare la mia anima, la mia musica, il mio pugno, il mio scrivere".

In trasmissione Carta ha ripercorso la sua vicenda personale, costellata dalla difficoltà, quand'era adolescente, di accettare la condizione, fino al giorno in cui ha baciato un ragazzo e ha compreso la sua natura.