Dopo 25 anni chiude lo storico Mariposa Dischi nel sottopasso della metro in Duomo

Lo storico negozio di dischi Mariposa aveva chiuso per il decreto contro l'epidemia coronavirus ma non riaprirà più. Ad annunciarlo sui social i gestori rispondendo a uno dei loro clienti che li incitava a resistere.

Mariposa dischi - la cui sede si trovava nel sottopassaggio della metro Duomo M1, all'interno della Galleria Radegonda - è stato un punto di riferimento per gli amanti della musica milanesi - e non solo - appartenenti a diverse generazioni. Nato del 1985 il negozio era una vera e propria icona per gli appassionati di rock, alternative e metal.

Dopo che su Facebook è stato comunicato come la chiusura fosse definitiva, la notizia è rimbalzata sui social e poi sui siti di settore, con grande dispiacere di chi in questo negozio storico acquistava dischi e biglietti per i concerti. La scorsa estate Mariposa dischi aveva già chiuso un altro punto vendita in porta Romana.