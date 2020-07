A Milano il corso di studi del futuro: ecco il master in "Smart grids" per le reti intelligenti

Futuro, modernità, sostenibilità e digitalizzazione. Il Politecnico di Milano e il gruppo Enel hanno presentato lunedì mattina il primo master di secondo livello internazionale dedicato alla formazione di esperti nel campo delle Smart Grids, letteralmente le reti intelligenti.

Il corso di studi, unico nel suo genere in Italia, si rivolge a neolaureati e ha l’obiettivo - sottolineano il Poli ed Enel - "di formare professionisti altamente qualificati in grado di affrontare complessi problemi di progettazione e gestione di reti digitali, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica nel campo dei sistemi di distribuzione di energia elettrica".

"Le Smart Grids - chiarisce l'azienda italiana dell'energia - costituiscono l’infrastruttura digitale e resiliente abilitante la decarbonizzazione ed elettrificazione del sistema energetico attraverso la piena integrazione della generazione distribuita da fonte rinnovabile e la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell’energia". E proprio per questo Enel, che da sempre ha scommesso sulle Smart Grids e che gestisce più di due milioni di chilometri di linee elettrice in otto paesi del mondo, ha deciso di lanciare il master con il Poli.

“Abbiamo bisogno di professionisti che possano contribuire attivamente alla gestione delle reti del futuro, innovative e intelligenti, progettate per migliorare il servizio elettrico e favorire la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili", ha auspicato Vincenzo Ranieri, responsabile infrastrutture e reti Italia di Enel, che recentemente ha lanciato il progetto "network digital twin", riconosciuto come uno delle principali innovazioni del settore elettrico degli ultimi dieci anni. “La transizione energetica - ha proseguito Ranieri - è una grande sfida ma anche una grandissima opportunità di crescita professionale per i giovani talenti disposti a innovare e sviluppare un sistema energetico moderno, digitalizzato e sostenibile”.

Come funziona il master

Il master è aperto a studenti internazionali e contribuirà alla creazione di solide competenze nelle aree della progettazione e automazione dei sistemi elettrici, con approfondimenti su soluzioni tecnologiche innovative.

Iniziative come il "network digital twin" di Enel e altri casi studio su progetti realizzati sulla rete di distribuzione e sulle innovazioni in fase di sviluppo nel contesto nazionale ed europeo saranno studiati nel master, dettagliando sia gli aspetti tecnici che quelli economici. Il programma comprende lezioni teoriche e una formazione sperimentale in laboratorio con 330 ore di didattica frontale dedicata al contesto energetico, alle specificità e implementazione delle Smart Grids, a focus tecnici su "Health&Safety", 100 ore di laboratori e 210 ore di project work in azienda.

Le iscrizioni al bando del master Smart Grids sono aperte fino al 6 gennaio 2021.