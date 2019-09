Altro che chiesa, a Bollate matrimonio alla Crai: il sì di Luca e Manuela nel supermercato

Niente altare, né chiesa. Ma un supermercato. Matrimonio decisamente sui generis a Bollate, dove domenica mattina due sposini hanno deciso di scambiarsi le fedi nella Crai di via Papa Giovanni XXIII.

La sposa, Manuela, è arrivata in abito bianco fuori dal negozio accolta da tanti clienti ignari di quello che stava per succedere e dentro ha trovato ad attenderla il suo Luca. Che sarebbe stata una giornata speciale per la Crai lo si capiva già dal volantino affisso fuori dal supermercato: "Benvenuti al nostro folle matrimonio fuori dal comune".

Folle sì, ma pieno di amore. Tanto che la stessa Crai ha condiviso con gioia sulla propria pagina Facebook gli scatti degli sposi.