Giornate della Memoria: oltre 8mila persone in visita al Memoriale in Centrale

Data la grande affluenza di pubblico - è infatti quasi raddoppiata la media giornaliera di visitatori - domenica 26 gennaio e lunedì 27 gennaio, giorno di Open Day, sono state intensificate le visite guidate. Si registrano oltre 8mila presenze.

I gruppi sono stati assistiti delle guide specializzate, formate dall’Associazione Figli della Shoah, che, e da più di 30 tra volontari e ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro che insieme hanno prestato un prezioso contributo nella gestione di visite e ingressi scrive in una nota la Fondazione Memoriale della Shoah.

“Siamo felici di registrare anche quest’anno una media giornaliera di visitatori in aumento, sintomo di una crescente attenzione non solo verso ciò che è stato, ma anche e soprattutto verso una concezione dinamica della Memoria, come spazio in cui cercare risposte per il nostro presente” ha dichiarato Roberto Jarach, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah.

“In un contesto come quello attuale, purtroppo talvolta animato da episodi di discriminazione e paura della diversità, giocano infatti un ruolo fondamentale le testimonianze: delle persone e dei luoghi come questo, capaci di trasformare il ricordo, seppur doloroso, in un motore per un futuro sempre più inclusivo e aperto”, ha concluso.