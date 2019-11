Mercatini di Natale 2019 a Milano: dove sono e cosa vendono

Natale è ormai dietro l'angolo, e Milano si prepara ad accoglierlo nel migliore dei modi. La città, infatti, ospita anche quest'anno numerosi mercatini di Natale che vendono diversi prodotti tra cui abbigliamento, accessori, giochi per bambini, eccellenze gastronomiche e prodotti artigianali. Un'ottima occasione per trovare il regalo giusto per parenti e amici.

Di seguito tutti i mercatini in città:

- Mercatino in piazza Portello (22 novembre - 6 gennaio): artigianato, arredamento e prodotti tipici del Trentino

- Mercatino solidale all'Opera Cardinal Ferrari (30 novembre - 1 dicembre): abbigliamento, oggettistica, libri e giochi di seconda mano

- Mercatino al Museo Diocesano (30 novembre - 1 dicembre)): artigianato e cibo