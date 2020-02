Metrò aperto 24 ore su 24 nei weekend (e gratis per i giovani dopo le 22): le proposte della Lega

Metropolitane aperte 24 ore su 24, almeno nei weekend e dunque nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. La proposta si trova nel "pacchetto" di 1.700 emendamenti che la Lega ha presentato al bilancio di previsione 2020-2022 di Palazzo Marino, in discussione da questi giorni nell'aula del consiglio comunale. Sempre il Carroccio, e sempre per i mezzi pubblici, ha proposto di renderli gratuiti dopo le 22 per i giovani under 25. Lo scopo di entrambe le idee è quello di venire incontro al popolo della "movida" invogliando gli spostamenti con metrò, tram e autobus anziché con scooter e automobili.

Improbabile che i due emendamenti "passino". Tuttavia, come spiegano i giovani leghisti che, insieme al gruppo consiliare, hanno presentato le due proposte, «Milano deve avvicinarsi a città come Londra, Berlino, Barcellona», dove la metropolitana funziona fino a tardi e viene considerata un normale mezzo di trasporto anche nelle ore serali e notturne. Favorendo sia la mobilità sia la vita notturna e indirettamente fornendo una capacità attrattiva maggiore per la città stessa.

Metrò 24 ore su 24, dunque, almeno nei weekend, e fino all'una di notte gli altri giorni della settimana. Questa l'idea messa sul tavolo dalla Lega. Non è una idea del tutto nuova, ma anzi è ricorrente nel tempo; fino ad ora, Atm aveva sempre risposto che vi è una impossibilità tecnica a far funzionare le metropolitane senza interruzione, per i necessari interventi manutentivi e di controllo che vengono riservate alle ore notturne. Difficile immaginare che il consiglio comunale approverà, ma intanto l'idea è stata messa nero su bianco.