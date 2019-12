Metro anche di notte a Capodanno, ma ridotte fino all'Epifania: gli orari Atm durante le feste

Straordinari a Capodanno, con i treni che andranno ben oltre la mezzanotte. E qualche piccola "riduzione" durante gli altri giorni, con i passeggeri che dovranno aspettare un po' in più. Atm ha pubblicato il "piano feste" per i propri mezzi, che continueranno a circolare tutti i giorni, anche se con delle modifiche al servizio.

"Nei giorni 1, 5 e 6 gennaio tutte le linee seguono l’orario festivo - si legge sul sito dell'azienda di Foro Bonaparte -. Nei giorni 30, 31 dicembre, 2 e 3 gennaio tutte le linee seguono l’orario del sabato".

E ancora: "Sabato 4 gennaio la rete di superficie segue l’orario festivo ad eccezione delle linee suburbane e delle linee 38,39,55, 89, NM1, NM2 E NM3, che seguono l’orario del sabato. Le linee metropolitane seguono l’orario del sabato".

Capodanno, metro aperte fino a tarda notte

Orario "speciale", invece, per la notte di Capodanno, quando le metro saranno aperte anche dopo le due.

"Martedì 31 dicembre - ha spiegato Atm - le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato e restano in servizio fino a tarda notte". Nel dettaglio ecco gli orari dell'ultimo treno:

M1

da SAN BABILA per BISCEGLIE 1:59

da CORDUSIO per BISCEGLIE 2:02

da SAN BABILA per MOLINO DORINO 1:49

da CORDUSIO per MOLINO DORINO 1:52

da CORDUSIO per SESTO FS 2:03

da SAN BABILA per SESTO FS 2:05

Dopo il normale orario della linea, i treni non fanno servizio tra Molino Dorino e Rho Fieramilano.

M2

da CADORNA per CASCINA GOBBA 1:59

da CADORNA per ABBIATEGRASSO 2:09

Dopo il normale orario della linea, i treni non fanno servizio tra Famagosta e Assago e tra Gobba e Gessate/Cologno Nord.

M3

da MONTENAPOLEONE per COMASINA 1:58

da MISSORI per COMASINA 2:01

da MISSORI per SAN DONATO 1:59

da MONTENAPOLEONE a SAN DONATO 2:02

M5

da GARIBALDI per BIGNAMI 2:14

da GARIBALDI per SAN SIRO 2:14

Capodanno, metro Duomo chiusa

La stessa notte, per permette il classico concertone di Capodanno in piazza Duomo - sul palco ci saranno Coma Cose, Stato Sociale e M¥SS KETA - "a partire dalle ore 8 circa fino al termine del servizio verrà chiusa la scala di accesso alla metropolitana e l’ingresso dal Duomo Point. Alle 15 verrà chiusa la scala di accesso alla stazione M3 sul sagrato".

"Dalle 17 - ha annunciato l'azienda - sarà chiusa la stazione di Duomo e i treni delle linee M1 e M3 salteranno la fermata fino al termine del servizio".

Capodanno, tram Atm deviati

"Dalle 16 - ha fatto sapere Atm - le linee che passano in prossimità della piazza del Duomo saranno deviate".

LINEA 2

In entrambe le direzioni devia tra via Farini e c.so Colombo, passando per via Ceresio, Monumentale M5, via Procaccini, c.so Sempione, via Pagano, l. go V Alpini, via Ariosto, Conciliazione M1, via S.M. del Carso, p.le Aquileia, v.le Coni Zugna. Non passa per via Montello, Cordusio M1, via Torino e c.so Genova.

LINEA 3

La linea fa servizio tra Gratosoglio e Lorenteggio, passando per v. le Gorizia, via Vigevano, Porta Genova M2 FN, c.so Colombo, v. le Coni Zugna, p.za Napoli, via Giambellino. Non percorre corso di Porta Ticinese, via Torino, Duomo M1 M3.

LINEA 12

Fa servizio su due tratte:

- Roserio – via Ponte Vetero/Cusani (Cairoli M1)

- viale Molise – Monte Velino

Non percorre via Orefici, via Broletto, Duomo M1 M3.

LINEA 14

Fa servizio su due tratte:

- Lorenteggio – Gratosoglio.

- Cimitero Maggiore – via Ponte Vetero/Cusani (Cairoli M1)

Non percorre corso Genova, via Torino, via Orefici, Duomo M1 M3.

LINEA 16

Fa servizio su due tratte:

- piazza Axum – via Cantù/Duomo M1 M3

- Monte Velino – viale Molise

Non percorre via Mazzini.

LINEA 19

Fa servizio su due tratte:

- Lambrate FS M2 – via Dogana\Duomo M1 M3

- piazza Castelli – via Cusani

Non percorre via Orefici, Cordusio M1, via Meravigli, l. go d’Ancona.